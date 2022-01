Nagy szerepe volt abban, hogy a gyirmótiak feljutottak az élvonalba: Lencse ugyanis tavasszal 16 bajnokin 11 gólt szerzett. Az első osztályban ősszel 12 bajnokin játszott, mindannyiszor csereként. Lencse eddigi pályafutása során az NB I.-ben 215 bajnokin 68 gólt szerzett és mellé kiosztott 38 gólpasszt is. Az NB II-ben 115 meccsen 62 gól és 21 gólpassz a mérlege. A támadó az MTK-val (2008-ban) magyar bajnoki címet, a Videotonnal (2010-ben) ezüstérmet, 2011-ben pedig bajnoki címet szerzett. Szerepelt külföldön is, 2012-ben az akkori izraeli bajnok Ironi Kirjat Smóna csapatában légióskodott, majd a görög Aszterisz Trípoliszban futballozott. A nemzetközi kupaporondon is megmutattta magát, az Európa-ligában hat mérkőzésen lépett pályára, a Bajnokok Ligája selejtezőjében – a Kirjat Smóna gárdájában - négy meccsen futballozott és két gólt is szerzett. Korábban szerepelt az U21-es válogatottban is és Bernd Storck kapitánysága idején 2016-ban válogatott kerettag is volt.

Lencsét hosszú tárgyalások után sikerült Szombathelyre csábítania Séllei Árpád ügyvezető igazgatónak, a csatár csütörtök reggel aláírta másfél évre szóló szerződését, majd délelőtt már újdonsült társaival tréningezett.

- Már nyáron felmerült a nevem a Haladásnál, ám akkor még maradtam Gyirmóton - mondta Lencse László a kontraktus aláírását követően - Ősszel viszont sanos kevesebbet játszottam az NB I-ben. Most télen pedig újra felmerült a nevem Szombathelyen - és fel is vették velem a kapcsolatot. Jólesett, hogy nagyon ragaszkodtak hozzám a Halinál, kitartóak voltak és mindenképpen szerették volna, hogy Szombathelyre szerződjek - ez is sokat nyomott latba a döntésemben. Ami a Haladást illeti, mindig olyan benyomásom volt, hogy nagyon nehéz itt ellenfélként futballozni. Mindig is egy jó csapat volt Szombathelyen, amelyet nagy számú és lelkes szurkolótábor támogatott. Persze vannak szép emlékeim is, hiszen sokszor sikerült gólt szereznem a Haladás ellen. Komoly céljaim vannak - aki végignézi NB II-es pályafutásomat, láthatja, hogy mindig az NB I.-ért küzdöttem csapataimmal. Hogy hány gólt várok magamtól tavasszal?

Most már kicsit idősebb vagyok, úgyhogy nem szeretnék ezzel konkrétan foglalkozni, ígérgetni. Inkább azt mondom: ha minden mérkőzés után úgy jövünk le a pályáról, hogy a csapat jó eredményt ér el és ehhez én is hozzátettem a részem, akkor elégedett leszek. Nyilván csatárként az a legfontosabb feladatom, hogy gólt szerezzek, ez tesz jót egy támadó lelkének. De ha sikeres velem a csapat és mondjuk egy-egy meccsen gólpasszokkal segítem a csapatot, akkor is elégedett leszek. Első és legfontosabb a csapat eredményessége. Habár a jelenlegi keret tagjai közül korábban senkivel sem futballoztam együtt, ellenfélként szinte mindenki ellen futballoztam. Nem lesz gond a beilleszkedésemmel.