Évindító sajtótájékoztatót tartott múlt héten a baloldali városvezetés: Nemény András polgármester László Győző, Horváth Attila és Horváth Soma alpolgármesterekkel közösen számolt be az előző esztendő tapasztalatairól és 2022 terveiről. Bár az eseményre szóló meghívó az önkormányzat nevében érkezett, Nemény András polgármester itt jelentette be: az Éljen Szombathely Egyesület! január végén politikai célú aláírásgyűjtésbe kezd azzal a céllal, hogy a város megkapja azt a pénzt a kormánytól, amely szerintük jár.

Erre reagálva ma sajtótájékoztatót tartott a Fidesz Szombathelyi Szervezete, amelyen Illés Károly frakcióvezető hangsúlyozta: az előválasztás során a városvezetés tagjai és a baloldali frakció képviselői mindvégig a budai milliárdos, Ungár Péter mellett gyűjtötték az aláírásokat, ám amikor kiderült, néhány száz szavazattal Gyurcsány Ferenc bizalmi embere, a DK botránypolitikusa nyerte a megmérettetést, a baloldali frakció Czeglédy Csaba mögé állt be. Így Szombathely polgármestere is úgy állt be az adócsalásért korábban már jogerősen börtönbüntetésre ítélt politikus mögé, hogy szinte az egész ellenzék (kivéve Gyurcsányékat) kihátrált mögüle - hangsúlyozta Illés Károly, aki kiemelte azt is, hogy még Marki-Zay Péter, a baloldal jelenlegi miniszterelnök-jelöltje is arra buzdította a helyieket az előválasztási kampányban, hogy ne támogassák Czeglédy Csabát.

Illés Károly, a kormánypárti frakció vezetője a sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet: a látszólagos aláírásgyűjtéssel valójában Nemény Andrásék adatokat és szavazatokat gyűjtenek.

– Ez az akció pusztán politikai célokat szolgál, készül a Gyurcsány-Czeglédy lista – húzta alá. Hozzátette: Szombathely történetének morális mélypontja ez. Soha nem fordult még elő Szombathely történetében, hogy a mindenkori polgármester egy adóbűnözőt támogasson, egy olyan embert, akit korábban jogerősen börtönbüntetésre ítéltek, és aki ellen egy másik ügyben jelenleg is eljárás folyik. Illés Károly szólt arról is, ha Nemény Andrásék célja valójában a források megszerzése lenne, akkor nem aláírásokat gyűjtenének, hanem tárgyalásokat kezdeményeznének a kormánnyal.

Mint ismert, Czeglédy Csabával és 20 társával szemben még 2019-ben emelt vádat a Csongrád Megyei Főügyészség költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt. A vádirat szerint Czeglédy Csaba, mint a Human Operator Zrt. igazgatóságának elnöke, tényleges vezetője olyan bűnszervezetet hozott létre, amelynek célja az volt, hogy csökkentse az általános forgalmi adót, a társaság adófizetési kötelezettségét, a munkabért terhelő személyi jövedelemadót, és mentesüljön az egyéb adó- és járulék megfizetése alól. A bűnszervezet működtetésében 21 személy vett részt, nyolc iskolaszövetkezet, két korlátolt felelősségű társaság és egy részvénytársaság. A vád szerint az állami költségvetésnek 6 milliárd 215 millió 705 ezer 320 forint vagyoni hátrányt okoztak.

A Csongrád Megyei Főügyészség megvádolta továbbá Czeglédy Csabát és két társát a Human Operator Zrt. működésével összefüggésben elkövetett gazdasági csalás bűntettével is. Czeglédy Csaba pere a Humán Operátor Zrt. ügyében január 19-20-án folytatódik a Kecskeméti Törvényszéken. Gyurcsány ügyvédjének egy másik ügyben is bíróság elé kell állnia. A fővárosi főügyész augusztus végén jelentette be, hogy azonosította a nyomozóhatóság "az ördög ügyvédjét". A kommüniké megjelenése után Czeglédy Csaba a 24.hu-nak elismerte, hogy ő a gyanúsított, de mint mondta: nem ő áll Az ördög ügyvédje blog mögött.