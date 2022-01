Réka először is buborékokat fújt, a kisgyerekek vadásztak rájuk, a még kisebbek pedig az anyjuk ölébe húzódtak, de amikor megszólalt a furulya, köréje gyűltek. Ebben a körben mindenre van versike és dallam, megcsiklandozzák a hasukat, hátukat, fejüket; a zsákból a manó jön elő és beszélget, a bábozás lenyűgözi az apróságokat.

Szezonális téma a hapcizás, és hogy csak a babáknak van „orszi-porszija”, ekkora gyerekek már saját maguk fújják az orrukat, a manó bemutatja: beletrombitál a zsebkendőbe. A lovacskázás a kicsik egyik kedvence; ezt is lehet két gyerekkel, mint sok mindent; van olyan anyuka, aki a tipegő gyermeke mellett a kisebbet is kénytelen hozni, mert nincs, aki vigyázzon rá, de jó helye van a bébihordozóban. Népdalok is megszólalnak, aztán Siskát keresnek, aki kilenc malacával az erdőbe futott – sok-sok simogatás és hajborzolás jut közben az aprónépnek, a szülők arca is derűsen, önfeledten ragyog, teljes odaadásban élik át ezt az egy órát.