Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) a munkatársai megtartották a 2022-es Magyar Kupa nyolcas döntőjének a sorsolását. A negyeddöntőben a címvédő Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely ellenfele a Szeged lesz, míg a hétszeres kupagyőztes Egis Körmend a Szolnok ellen lép pályára – utóbbi párharc azért jóval nehezebbnek tűnik. Az eseményen az MKOSZ főtitkára, Bodnár Péter elmondta, arra számítanak, hogy lehetnek nézők a tornán, természetesen tekintettel a vírushelyzetre, elkülönítik a szurkolói és a sportolói zónát. A döntő helyszíne a debreceni Főnix Csarnok lesz – ami nem igazán kedvez a szombathelyi, a körmendi és a székesfehérvári szurkolóknak. Az időpont még kérdéses, a választások függvényében vagy március 31. és április 2., vagy április 1. és április 3. között rendezik meg a nyolcas döntőt.

Kosárlabda Magyar Kupa, a negyeddöntő párosítása: Falco Volvo Alpok Autó Szombathely–Naturtex-SZTE-Szedeák (13.00), DEAC-Tungsram– Alba Fehérvár (15.30), Egis Körmend–Szolnoki Olajbányász (18.00), HÜBNER Nyíregyháza BS–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét (20.30). Az elődöntő párosítása: Falco/Szeged–DEAC/Alba, Körmend/Szolnok–Nyíregyháza/Kecskemét.

A kupagyőztes csapat 3000000 forint, a második 1500000 forint, míg a harmadik helyezett 900000 forint díjazásban részesül – a hagyományoknak megfelelően nem igazán tekinthető jelentősnek a pénzdíj.

– Azért egy kicsit odébb van még a kupa, addig rengeteg dolgunk van mind a hazai, mind a nemzetközi porondon – mondta Váradi Benedek, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely csapatkapitánya. – A kupa egy speciális műfaj – és egyben nagyon fárasztó is. A kupában nem lehet tartalékolni, pihentetni például a kisebb sérüléssel bajlódó játékosokat. Aki győzni akar, annak három nap alatt három meccset kell megnyernie – ez csak úgy lehetséges, ha mindent beleraksz. Mi vagyunk a címvédő, természetesen mindenki minket akar megverni, elsőként a Szeged. Én nem beszélnék arról, hogy jó, vagy rossz sorsolást kaptunk – mert egy mérkőzésen bármi megtörténhet, eldönthei a csatát akár egy remek extra egyéni teljesítmény, egy kiváló dobóforma. Nem egyszer volt már arra példa, hogy a papíron hátrébb sorolt csapat meglepte esélyesebb ellenfelét. A mi dolgunk az, hogy maximálisan felkészüljünk. És nem beszélek mellé: az a célunk, hogy megvédjük a címünket. Tavaly fantasztikus pillanatokat éltünk át a kupadöntőben, jó lenne megismételni a tavalyi teljesítményünket, eredményünket!

– Reméltem, hogy elkerüljük a Falcót és a Szolnokot, de sajnos nem így lett, megkaptuk az egyik legerősebb csapatot – vélekedett Ferencz Csaba, a Egis Körmend csapatkapitánya. – Közhellyel élve, a labda gömbölyű, és a Magyar Kupában bármi megtörténhet. A jelenlegi bajnokságban minden csapat komoly ellenfélnek számít, ezt támasztja alá a tabella állása is, sok különbség nincs az együttesek között – a Falcot és a Szolnokot leszámítva. Lehetett volna jobb is ez a sorsolás ránk nézve, de nem kell kétségbe esni, hogy a Szolnokot kaptuk. Mindent elkövetünk a továbbjutás érdekében – nyilatkozta a piros-feketék ikonikus játékosa. Hozzátette, szerinte minden csapatnak ugyanolyan fontos a bajnokság és a kupa is, nincs különbség a két sorozat nívóját tekintve. Itt egyetlen hétvége áll a résztvevő csapatok rendelkezésére, hogy nyerjen, szemben a bajnoki címmel, amiért több hónapig kell dolgozni.

– A kupa teljesen más felkészülést kíván, sokkal többet kivesz a játékosokból, mivel négy nap alatt kell három mérkőzést megnyerni a végső sikerhez. Hangsúlyozom, nem feltartott kézzel megyünk, bizonyítani akarunk és elhódítani a trófeát – szögezte le Ferencz Csaba.