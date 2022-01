László Győző alpolgármester hozzászólásában visszautasította a feltevést, hogy ez valódi veszély lenne a szombathelyi óvodákban. Egyben hivatkozott a szombathelyi óvónők véleményére is.

Melega Miklós úgy válaszolt: nem a szombathelyi óvónők hozzáállását kérdőjelezte meg, ám ha erre lehetőséget adna a jogszabály, és civil szervezeteket engedhetnének be ezekbe az intézményekbe, akkor az óvónők ezt a tevékenységet kénytelenek lennének eltűrni. Ezért kell jogszabályban megtiltani ennek lehetőségét – fogalmazott. Megszavazták Koczka Tibor javaslatát, így felkerülhetnek a város honlapjára a képviselők önéletrajzai és a tanulmányi végzettségüket igazoló dokumentumok, ám erre egy politikus sem kötelezhető. Egyhangúlag döntöttek arról is, hogy Wagner Andrásról utcát neveznének el, de azt már csak a baloldali képviselők támogatták (13 igen), hogy Göncz Árpád egykori köztársasági elnökről is nevezzenek el egy utcát. Amennyiben a csarnoképítésre vonatkozóan támogatói szerződéssel rendelkezik a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia, az önkormányzat ingyenesen ad a beruházáshoz területet – ezt is egyhangúlag támogatta a közgyűlés.

A költségvetés módosításánál elhangzott: az előző évet 2,3 milliárd forint maradvánnyal zárta az önkormányzat. Ebből mintegy 1,6 milliárd forintot tartalékként áthozott az idei évre, 700 millió forintot pedig tartalékolt a Volánbusz Zrt.-vel való elszámolásra. Egységesen húsz százalékkal emelték a kulturális intézmények és gazdasági társaságok igazgatóinak bérét. Egyben javasolták, hogy a februári közgyűlésre vizsgálják felül a többi intézményvezető és ügyvezető igazgató bérét. Megkapja a fizetési haladékot a mozi kávézójának bérlője: egyhangúlag támogatta a javaslatot a közgyűlés. Az Őrség utca felújítására pedig pályázatot nyújtanak be – amennyiben támogatást nyer, 50 millió forint önkormányzati önerő is kell a beruházáshoz. A kétszáz bérlakás építésére vonatkozó program is vitát váltott ki. Az előterjesztésből kiderült: jelenleg mintegy 150- 170 olyan szombathelyi család van, akik megalapozott és indokolt kérelemmel fordultak az önkormányzathoz bérlakás miatt. Építési helyszínként a Jászai Mari utca és a Homok út is szóba került.

Végül úgy támogatták egyhangúlag a határozati javaslatot a képviselők, hogy a közgyűlés egyetért azzal, hogy 200 darab új bérlakás bevonása szükséges az önkormányzat bérlakás-gazdálkodási rendszerébe – azzal kapcsolatosan minden esetben lakossági tájékoztatók is lesznek. Jóváhagyták a város önkéntes koncepcióját és stratégiáját is, a jegyzői beszámolót, majd egyhangúlag megválasztották az országgyűlési egyéni választókerületi bizottság tagjait.

Előzmény:

Kormányhatározat indokolta, hogy a közgyűlés csütörtökön tárgyalta a szombathelyi kulturális intézmények igazgatóinak béremelését. A Savaria Múzeum vezetője a döntés jóvoltából havonta csaknem 1 millió forintot keres.

Január 1-jétől 20 százalékos növekedést határozott meg a kulturális intézmények vezetői számára a decemberi kormányhatározat, amelyhez a kiegészítő forrást március 1-jéig megkapják az önkormányzatok. Ez a kompenzáció azonban nem vonatkozik a kulturális területen működő gazdasági társaságokra, így Szombathelyen például a Weöres Sándor Színházra és az Agorára sem. (Utóbbit január 1-jével olvasztotta össze a médiaközponttal a baloldali városvezetés.)