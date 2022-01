A tüzet a szomszédok vettek észre, kiderült, hogy a melléképülettel szomszédos lakóházban aludt az idős tulajdonos, szerencsére neki időben sikerült kimenekülni, így nem sérült meg. A melléképület teljesen leégett és a lángok a lakóépület tetejének egy részére is átterjedtek. A tűzben egy személyautó is megsemmisült, illetve egy gázpalack is felrobbant.

Fotó: Horváth Balázs

A tűz okát vizsgálják, helyszíni információink szerint a személyautót már jó ideje nem használták, illetve a leégett épületben lévő kazán sem volt befűtve.

Az oltásban a sárvári, a répcelaki, kenyeri és a pápoci tűzoltók vettek részt.