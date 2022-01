Gátépítő hódok munkálkodnak Gasztonynál - Az áttelepítés a megoldás?

Az elmúlt öt évben nagyon elszaporodtak a hódok a település környékén. A Vörös-patakon nyolc gátat építettek, ami nagyobb csapadék esetén lassíthatja a víz levonulását, és így utcákat önthet el a víz. Az önkormányzat természetvédelmi szakemberek bevonásával megpróbált kompromiszszumot kötni a hódokkal.

Forrás: © Szendi Péter

A Lahn-patak, Vörös-patak hosszan kíséri északról a Rábát, és gyűjti össze elsősorban az északról érkező vizeket. Egy nagyobb esőzés gyorsan megemeli a patak vízszintjét. A hódok viszont láthatóan nem foglalkoznak ezzel a problémával. A gátak és a patakba döntött fák is erősen lassíthatják az árvizek levonulását, veszélyeztetve ezzel a településen élők biztonságát. Ezt már Nagy Miklós polgármestertől tudtuk meg, aki elmondta, hogy a patak közelében lévő szennyvízátemelő is veszélybe kerülhet, kimoshatja a megduzzadt víz, és az ár a Gyöpszer utcát is elöntheti. A károkról ITT írtunk bővebben.

Elhunyt dr. Szabó Endre, Sárvár egyik legismertebb pedagógusa

Sárvár Lendületben közösségi oldal arról tájékoztatott, hogy elhunyt dr. Szabó Endre, a Regös Népzenei Együttes alapító tagja, Sárvár művészeti életének hosszú évtizedeken keresztül egyik meghatározó alakja, a Sárvári Tinódi Gimnázium tanára. Erről szóló cikkünket ITT találja.

Gyilkosság Náraiban: meghosszabbították Marika néni letartóztatását, aki a gyanú szerint megölte férjét

A Vas Megyei Főügyészség indítványozta a letartóztatása meghosszabbítását annak a nőnek, aki a megalapozott gyanú szerint 2021 júliusában egy vas megyei községben lévő otthonukban megölte az egészségi állapota miatt védekezésre képtelen házastársát.

Forrás: Cseh Gábor

A megalapozott gyanú szerint a nő kézzel, törött felmosónyéllel és egy bottal bántalmazta, számtalanszor megütötte a házastársát, aki az időben elhúzódó durva bántalmazás miatt a szokványos fájdalmat, lelki megterhelést többszörösen meghaladó olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy a helyszínen elhunyt. A ügyészség közleményét ITT érheti el, ahol az előzményeket is megtalálja!

Megsérült egy ember autóbalesetben Sárvár közelében

Vasárnapról hétfőre virradóra egy osztrák rendszámú Honda haladt Jánosháza felől Sopron irányába, amikor a Honda egy körülbelül 70-nel haladó Opel előzésébe kezdett.

Az Opel előtt viszont egy Ford haladt, ami ekkor balra kezdett kanyarodni. A két jármű összeütközött. A balesetben a Ford egyik utasa megsérült, úgy tudjuk, hogy nem súlyosan. Az ütközés után az Opel vezetője is megállt segíteni, de a rendőrök kiérkezése előtt az adatai megadása után elhagyta a helyszínt. A balesetről ITT írtunk!