A szerda hajnalban elfogott, a határon lövöldöző 25 éves embercsempész ellen az osztrák hatóságok nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki, és miután ilyen ügyekben a Fővárosi Törvényszék az illetékes, annak szóvivőjét, dr. Szabó József Tamást kérdeztük a moldáv férfi várható sorsáról. Az mindenesetre beszédes, hogy a rendőrségen „mindöszsze” embercsempészés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás a férfi ellen, vagyis hivatalos személy elleni erőszakkal nem vádolták meg. Azt várhatóan megteszi majd az osztrák fél. De ehhez először kérnie kell Ausztriának a kiadatását. Kiadatás akkor lehetséges, ha nálunk is és a kiadatást kérő államban is büntetendő cselekményről van szó, és amiért legalább egy évet lehet kapni.

A történtek ismeretében minden bizonnyal nem lesz akadálya a kiadatásnak. Hogy ez megtörtént-e vagy sem, egyelőre nem tudjuk, de ha most még nem is, feltehetően megtörténik majd, az országok ragaszkodni szoktak ahhoz, hogy a náluk elkövetett bűncselekményeket náluk is bírálják el, márpedig az embercsempész osztrák katonákra lőtt. Amint minden adat a rendelkezésre áll, a bíróság dönthet a kiadatási letartóztatásról, ez a procedúra legfeljebb fél évig tarthat, ami egy alkalommal újabb hat hónappal meghosszabbítható.

Létezik a kiadatásnak egy egyszerűsített változata is, akkor rövidebb idő is elegendő. Amint lefolytatták az eljárást, értesítik az igazságügyi minisztert, aki majd dönt a kiadatás kérdésében. Az sem jelent semmit, hogy nálunk már megindult egy büntetőeljárás, van ugyanis lehetőség folyamatban lévő büntetőeljárás átadására is, ezt felajánlhatjuk mi is, és kérheti Ausztria is, meg persze az is lehetséges, hogy a moldáv férfi embercsempészésért nálunk, a lövöldözésért Ausztriában felel majd.