Olvasónk azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy egy szakaszosan jelentkező, ezért ijesztő fejfájással kereste fel az ügyeletet, ám ott vizsgálat nélkül elküldték azzal, hogy panasza nem hozzájuk tartozik, menjen a háziorvosához.

Megkerestük Vigné Horváth Ilonát, a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének igazgatóját, aki azt mondta, a konkrét esetről nem tud nyilatkozni, de ha olvasónk panaszt tesz, kivizsgálják az ügyet, viszont az ügyelet működéséről szívesen ad tájékoztatást

Éltünk a lehetőséggel, így megtudhattuk, hogy milyen panaszokkal keresik fel az emberek az ügyeletet, mennyi esetet látnak el az orvosok, de iránymutatást kaptunk abban a tekintetben is, hogy mikor célszerű ügyelet helyett inkább a mentőt hívni. Fontos tudni, hogy az orvosi ügyelet nem a háziorvosi rendelést helyettesíti, illetve hoszszabbítja meg, hanem több háziorvosi praxis lakosságának alapellátási szintű, a következő rendelési időig nem halasztható sürgősségi ellátását biztosítja. Az ügyeletet a beteg heveny egészségromlása miatt keresheti vagy hívhatja fel. A háziorvosi ügyelet egy többszintű, többszereplős sürgősségi ellátórendszer része az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a kórház Sürgősségi Betegellátási Osztálya (SBO) mellett.

A háziorvosi ügyelet elsősorban azoknak a háziorvosi teendőknek a rendelési időn kívüli ellátására szerveződött, amelyek a következő rendelési időig nem halaszthatók, de nem feltétlenül azonnali ellátást igényelnek, szemben az azonnali ellátást igénylő, jogszabályilag a „sürgős szükség” körébe tartozó esetekkel, amelyek alapfeladatként az OMSZ és az SBO kompetenciájába tartoznak. Felnőtteknél ilyen a hirtelen jelentkező súlyos kórkép, mint az eszméletvesztés, a stroke vagy szívroham gyanúja, heves hasi vagy mellkasi fájdalom, nagyobb vérzés vagy baleset. Gyermekek esetében az ügyeletet kell hívni, ha a kezdődő tünetek és a gyermek általános állapota eltérő, roszszabb, mint amit tapasztalt a szülő a korábbi betegségek kezdetén, vagy ismert krónikus betegnél a gondozó orvos által javasolt terápiára nem javulnak a tünetek. Mentőt általában balesetekhez vagy váratlanul kezdődő, a gyermeket súlyos állapotba juttató tünetek esetén kell hívni, ez utóbbira tipikus példa a kisgyermekeknél az éjszakai órákban hirtelen jelentkező gégegyulladás, mely ugató köhögéssel, belégzési nehezítettséggel jár.

Ha súlyos a belégzési nehezítettség, nagyon hangos, húzó hang kíséri a belégzést, akkor célszerű a mentőket hívni, és hűvös, párás levegőt biztosítani a gyermek számára. Eszméletvesztés, központi idegrendszeri görcsállapotok esetén szintén a mentőkhöz célszerű fordulni. Az esetek egy részében persze nem egyértelmű, hogy a sürgősség melyik szintjével állunk szemben, éppen azért, amennyiben a beteg úgy ítéli meg, hogy sürgős orvosi ellátásra szorul, felkeresheti a sürgősségi ellátók bármelyikét. Az ügyelethez egyébként nagyon sokféle panasszal fordulnak, a körömbenövéstől a láb üszkösödéséig, az egyszerű náthától a vérmérgezésig, az étvágytalanságtól a bélelzáródásig, a szorongástól az öngyilkossági szándékig, a szúnyogcsípéstől a súlyos allergiás reakcióig, és még hoszszan lehetne sorolni.

Természetesen mostanában gyakoribbak a légúti és gyomor-bélrendszeri fertőzések okozta panaszok, nemcsak a koronavírus-járvány miatt, hanem az egyéb vírusos betegségek szezonalitása miatt is. Bár nem kötelező, nem légúti panaszok esetén is ajánlott az előzetes telefonos konzultáció, hiszen az esetek egy részében már ezzel megoldható a beteg problémája. A telefonon történő tájékozódásnak nemcsak a járványügyi kockázatok miatt van előnye, hanem a sürgősségi ellátást nem igénylő (nem akut panaszok, banális tünetek, kényelmi szolgáltatást igénybe vevők, receptet íratók, halasztható vizsgálatok stb.) esetek kiszűrésében is. Tavaly egyébként a szombathelyi ügyeleten 9452 esetet láttak el, ebből 5137-et a rendelőben, 418-at a páciens lakásán, míg 3897-et telefonon kezeltek, hét százalékukat (494 beteg) pedig a kórház sürgősségi osztályára irányították.