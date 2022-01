Gyöngyi élettársa, Pali bácsi a legidősebb, ő már betöltötte a hatvanötöt. A család sok segítséget kapott, ruhából, cipőből több is van a kelleténél, sőt ágyneművel is bőséggel el vannak látva. Konyhai felszerelés még elkelne, mert csak lapos tányéruk van, és egy-két nagyobb edény és evőeszköz is hiányzik még. Élelmiszercsomaggal többen támogatták őket, és jöttek pénzadományok is. Erről Gyöngyi nem tudott bővebben nyilatkozni, de szerinte biztos, hogy nem tízezrekről és százezrekről, hanem milliókról van szó. Egyelőre kilátástalan a helyzetük, mert régi házukba visszaköltözni nem tudnak, ezt a tűzoltók múlt héten megmondták nekik. Életveszélyes ott minden, de kénytelenek naponta visszajárni, mert két kutya meg pár macska ott maradt.

– Nem messze van egy kis sárga ház, nekünk jó lenne. Azt beszélik, 6 millióért árulják, na de nincs benne fürdő se, a víz csak a kapuig van bevezetve. Pedig víz, az nekünk nagyon kéne a pici gyerek miatt. Nehéz kimondani, hogy nincs már nekünk otthonunk, ahol olyan gyönyörű szép volt minden. A Béke utca 1. szám alatt álló leégett háznál is körülnézünk. Csizmadia Jánosné Ritával, a jótét rokonnal váltunk pár szót, ő fogadta be a családot néhány napra, közvetlenül a tűzeset után. A ház udvarán kormos háztartási nagygépek itt-ott darabokban. A leszakadt hűtőajtóban még ott a megbontott tejföl. Valaha hófehér lehetett, most enyhén szürke a füsttől és a koromtól a macska, amelyik elbújik az egyik törött ablakon, és kényelmesen elhelyezkedik a használhatatlan mosógépen. Sütteti magát az erőlködő téli napsütésben. Nem messze tőle gyerekhinta, autósülés, játékok és szenes bútorok egymásra hányva, na meg több zsáknyi ruha, felnőttnek és gyereknek való vegyesen. Már semmi nem használható, mert óriási pusztítást végzett a tűz. De szerencse, hogy ők megúszták – kommentálja a látottakat Csizmadiáné.

Más segítők is akadnak, ők is rokonok. Abért Zoltán és Abért Zoltánné Renáta segítettek a családnak a számlanyitásban. Ide lehet utalni az adományokat, amelyeket csakis meghatározott célra – ingatlanvásárlásra vagy felújításra – használhatnak fel Gyöngyiék. Az egyik alpolgármestert, Kálmán Istvánt is megkérdeztük.

– Alpolgármester társammal, Ujj Zsolttal mindent megteszünk annak érdekében, hogy mielőbb rendeződjön a család helyzete. Most ránk hárult a feladat megoldása, hiszen polgármesterünk, Orbán László decemberben nyugdíjba vonulása miatt lemondott tisztégéről.