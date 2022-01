Aki nem öltözött be, az igyekezett zajt kelteni a menetben, Sibinger Miklós és családja Magyarnádaljáról kereplővel és pedellus csengővel is készült, utóbbi egykor a körmendi lányiskola tanítójának tulajdona volt. De említhetnénk Gerencsér Sándort, aki barnamedve jelmezt húzott, felesége, Dóri volt a vadásza. Egy darabig el nem mozdultak egymás mellől, igaz, a citromsárga vezetőszár nem is igen engedte. Nem lehet elmenni Péter Árpád vasaljai polgármester maskarája mellett, aki hirtelenszőke parókában, ledér nő képében tűnt fel a násznépben.

Mindkét településen kiváló volt a vendéglátás, az asszonyok fánkkal, aprósüteménnyel készültek, az emberek jófajta - természetesen saját - pálinkákat kínáltak körbe.

Lehetne sorolni, hogy kiknek az érdeme a szombat délutáni program. A magyarnádaljai polgármester, Balogh János és családja biztosan sokat tett ezért, csakúgy Bodonczi Márk képviselő is, aki a lakodalmas játék levezénylésében is nagy szerepet vállalt. Eljött a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes népes tagsága, de ott voltak a körmendi senior táncosok is. Palenik József koreográfus, a mosonmagyaróvári Lajta Néptánc Együttes képviseletében tette tiszteletét, és, hát nem szabad megfeledkezni a Percsák zenekar tagjairól, akik végig húzták a talpalávalót.

Magyarnádalja és Vasalja kitett magáért, és új hagyományt teremtett a szombati közös törzsökhúzással.