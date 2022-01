Harmincegy osztályban 806 diák kapott félévi értesítőt a Boldog Brenner iskolában. Englert Zsolt intézményvezetőtől megtudtuk, a 8. évfolyamig használnak papíralapú ellenőrzőkönyvet is a digitális napló mellett. Az értesítőt is ebben kapták meg diákjaik, míg a 9–12. évfolyamosok külön lapon – persze az eredményről a mozaNaplón keresztül is értesültek. – Voltak nehezebb és könnyebb időszakok. Örömteli, hogy legalább együtt voltunk és jelenléti oktatás zajlott a félév nagy részében. A 8. évfolyamosok számára ezek az eredmények beszámítanak, a többieknek jelzést adnak, hol tartanak az év során – hallottuk az igazgatótól. A tízórai szünetben érkeztünk az iskolába: izgő-mozgó elsősök közé, ahol Kozma Andrásné Jutka néni az osztályfőnök, egyben az alsós munkaközösség vezetője.

Schützenhoffer Elizának Kozma Andrásné adta át az értesítőt Forrás: Unger Tamás

Az 1. C-ben 28-ból 7-en kaptak félévi értesítőt. Hétfőn a hiányzók is kézbe kapják, benne a szöveges értékeléssel, amit a digitális mozaNaplóból nyomtattak ki. A gyerekeket magyarból, matematikából (ezek a fő tantárgyak) és a készségtantárgyakból (testnevelés, rajz, technika, ének, hittan) értékelték. Az utóbbiakból mindenki kiválóan megfelelt értékelést kapott – buzdításként is. A fő tantárgyaknál területenként lebontva értékelték például a betűfelismerést, betűösszevonást, a szavak kiolvasását, betűelemek írását – hét-nyolc szempont is volt egy-egy tantárgyhoz. Az osztályfőnök szerint eredményes volt a mögöttünk hagyott félév. – Nehezen szoktak be a gyerekek, érezhető volt az óvodáztatás hiánya. A tanító nénire és egymásra figyelni – mindezt meg kellett tanulniuk, de akadtak komoly hiányosságok is. Az új NAT szerint tanultunk már, ami az elnyújtott előkészítő időszakot biztosítja – így fel lehetett zárkózni, a különbségeket egyengetni.

Brenneresek: Piri Endre és Gyürüs Áron Forrás: Unger Tamás

Az igyekezet mindenkiben megvolt, és nagyszerű, támogató szülői közösség jött össze – mondta. A szülők folyamatos visszajelzést kaptak szóban, a tudásmérő lapokon láthatták a mosolygós arcocskákat, a százalékokat és negyedéves értékelést is kaptak a gyerekek. A 8. B-ben húszan kaptak bizonyítványt. Karagityné Geiger Szilvia osztályfőnököt kérdeztük. – Az egész félév a továbbtanulás jegyében telt. Szeptemberben a magatartási viszonyokat tisztáztuk, a gyerekek nekiálltak a tanulásnak, ennek is köszönhető a 4,41-es átlag. Szigorúan kellett tanulniuk, de ha javítani akart valaki, engedékenyebbek voltak a pedagógusok. Nyilván tenniük kellett a jobb jegyért – mondta. A tanárnő ötödikben kapta meg a gyerekeket. Mostanra egymást segítő, jó társaság jött össze.

– Minden évben volt egy célkitűzésünk: ötödikben, hogy közösséget építsünk, hatodikban a játék rengeteg közös programmal, felszabadultan. Hetedikben a viselkedési szabályokon volt a fókusz, nyolcadikban a tanuláson. Négyen írtak felvételit, a többiek szakmák felé kacsingatnak, vagy olyan gimnáziumba készülnek, ahol nem kellett felvételizni. Gyürüs Áron elégedett a félévi bizonyítványával. Csak kémiából lett hármasa, négyest matematikából és fizikából kapott, a többi jegye ötös. Az iskolában szeretne maradni: a vallásos légkör is ott tartja, és hogy akadálymentesített az épület. Piri Endre, a kitűnő bizonyítványú fiú a premontrei gimnázium informatika tagozatát célozza meg. Kozó József, a csákánydoroszlói iskola igazgatója elmondta, hogy zökkenőmentes volt a tanítás az első félévben, bár a járványhelyzet újra próbára tette alkalmazkodóképességüket. A iskola pedagógusai mind beoltatták magukat vagy védettek lettek, a felsős tanulók között is sok az oltott, és az alsósok is elkezdték felvenni a vakcinát.

A korábbi tanévekhez hasonló eredménnyel zárták a félévet, minden osztályban vannak kitűnő tanulók és persze gyengék is. Az iskola diákjai versenyeken is részt vettek, a legjobb eredményeiket a körmendi Faludi Ferenc Könyvtár és a Kölcsey Ferenc Gimnázium online szavalóversenyein érték el. – A tanévet kerek 200 tanulóval kezdtük, de hárman elköltöztek az ősz folyamán. Az alsósok 85-en, a felsősök 112-en vannak – tette hozzá az igazgató. Az iskolához Csákánydoroszlón kívül Felsőmarác, Ivánc, Hegyhátszentmárton, Kemestaródfa, Gasztony és Rátót tartozik, még további öt településről járnak ide gyerekek.

A nyolcadikos végzősök között többen zárták kitűnő eredménnyel a félévet, közülük Gaál Alexandra Csillag a Nagy Lajos Gimnáziumban szeretne továbbtanulni szeptembertől, Sipos Réka pedig Kőszegen folytatná tanulmányait a Jurisich Miklós Gimnáziumban. Bodó Bence műszaki pályát tervez, a VMSzC Gépipari és Informatikai Technikumába adta be jelentkezését. Január 24-én már elkezdődött a második félév az iskolában.