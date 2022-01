Szeptember 8-án lesz húsz éve, hogy dr. Konkoly István akkori megyés püspök felszentelte az oladi lakótelepen a Fatimai Szűzanya szeplőtelen szíve tiszteletére és Batthyány-Strattmann László emlékére épült templomot. Az épület jellegzetes külső faszerkezetét – a rendszeres karbantartás, újrafestés ellenére – kikezdte az idő vasfoga: a napsütés és az esővíz hatására néhol elkorhadt és lepotyogott, máshol hólyagossá és foltossá vált.

A külső párkányzat teljes körű felújítása mintegy 18 millió forintba kerül, ebből 15 milliót a kormány fedez. Kedden a helyszínen tartott sajtótájékoztatón dr. Hende Csaba parlamenti alelnök, Szombathely országgyűlési képviselője emlékeztetett: nem ez az első alkalom, hogy Orbán Viktor az oladi templom ügye mellé állt.

– Még élénken emlékszem, amikor 1998-ban a második Orbán-kormány annak a parlamenti ciklusnak országosan a legnagyobb egyházi beruházásaként – kérésemre is – 163 millió forinttal támogatta a templom megépítését. Ez az összeg, kiegészülve a hívők adományaival, elegendőnek bizonyult a régi álom megvalósulásához. Tősgyökeres oladiként szívügyem volt ez a szakrális hely, ami még több is annál, hiszen nem csupán templomként, hanem közösségi térként, nyitott helyként is szolgálja az itt élőket. S fontosnak tartotta ezt Orbán Viktor is, aki a templom felszentelésén feleségével együtt személyesen is jelen volt. Az idő halad, és most aktuálissá vált a felújítás. Ehhez kértem a kormánytámogatást is, amely közös örömünkre meg is érkezett.

Gaál Sándor plébános köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a hely nem csak a templomba járók örömére szolgál.

– Az oladi templom sajátos dísze és egyben a szíve is a városrésznek. A mi közös kincsünk, és fontos, hogy az értékeinket óvjuk, megőrizzük, ápoljuk – fogalmazott. A munkálatok már meg is kezdődtek: az elöregedett fa burkolati elemek felülről festett fémlemez fedést, alulról pedig egy speciális ereszburkolati rendszert kapnak. Borsfalvi Bence építésvezető a tegnapi tájékoztatón azt mondta: ezzel hosszú távon biztosítják a karbantartás-mentességet.