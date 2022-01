Igazán különleges, és látványos fotót osztottak meg a Somlói Borvidék közösségi oldalán. Mint írták, ebben a tiszta időben látszik az Alpok, a Kőszegi-hegység és a Ság-hegy is.

Forrás: Nagy Gábor. A távolban jobbra a Ság-hegy, mellette balra a Kőszegi-hegység és az Alpok.

- Csütörtökön délelőtt éppen a Somló-helyen sétáltam, amikor a távolra nézve egészen a száz kilométerre lévő vidék is a szemem elé tárult - mondta lapunknak Nagy Gábor, a felvétel készítője. - Azonnal elővettem az okostelefonom, és fotóztam. A Ság-hegyet többször is látni, ám a Kőszegi-hegységet és az Alpokat ritkán. Szerdán erős szél fújt, így mára gyönyörűen kitisztul az idő. Ez is kellett a nem mindennapi látványhoz.