Már szombattól új karanténszabályok lépnek életbe Ausztriában. Akkor már nem lesz különbség a K1 és K2 személyek között. A jövőben az emberek akkor sem lesznek többé kontakt személyek, ha háromszor beoltották őket, vagy ha mindenki FFP2 maszkot viselt ott, ahol fertőzöttet találtak. Ez azokra a gyermekekre is vonatkozik, akik még nem kapták meg a harmadik oltást. Mindazoknak, akiket kontakt személynek minősítettek, öt napig kötelezően karanténban kell maradniuk, majd ezt követően egy ingyenes PCR teszt eredménnyel mentesülhetnek ettől. A kritikus infrastruktúrában dolgozó kapcsolattartó személyek esetében vannak kivételek: ők továbbra is munkába mehetnek a naponta érvényes teszt és FFP2 maszk viselése mellett - tudta meg a magyarok.orf.at.

Maszk, home office és szigorú ellenőrzés

Január 11-től az FFP2 maszk viselése kötelező a szabadban is, ha a kétméteres távolság nem lehetséges. Ilyenek például a gyalogos zónák, vagy a csoportos gyülekezések. Ezenkívül a szövetségi tartományok elrendelhetik, hogy a nagy forgalmú helyeken kötelező legyen a maszk használata. Ahol lehetséges, homeoffice-t kell alkalmazni. A „zöld útlevél“ február 1-jétől csak hat hónapig lesz érvényes.

A kormány az ellenőrzéseket is szigorítani akarja: jövő héttől „fokozott akció“ lesz a 2-G ellenőrzésekről. Az üzletekben kötelező lesz az ellenőrzés, vagy a bejáratnál, vagy legkésőbb a fizetéskor. Február 3-tól súlyos jogsértések esetén ideiglenes bezárás is lehetséges lesz. A megfelelő szankciókat is növelni fogják a szabályok megsértése esetén.

Újabb lezárásokat kell megelőzni

A Mücksteinnel, Katharina Reich közbiztonsági főigazgatóval, Rudolf Striedinger vezérőrnaggyal és a szintén jelen lévő Markus Wallner vorarlbergi kormányzóval tartott közös sajtótájékoztatón Nehammer hangsúlyozta az Omikron-változat által jelentett új veszélyt. A fertőzőképessége „óriási“, mondta Nehammer, és Ausztriának fel kell készülnie a fertőzések számának ugrásszerű növekedésére. Az előrejelzés szerint már a jövő héten napi 17 ezer új fertőzés várható.

Ugyanakkor azonban úgy tűnik, hogy ez a változat kevésbé súlyos lefolyáshoz vezet. Nehammer ismét hangsúlyozta a védőoltás fontosságát. A harmadik oltás akár 90 százalékban véd az intenzív osztályon történő kezeléssel szemben.

Magas kockázat az ország nagy részén

Mückstein ismét felszólított arra, hogy az emberek oltassák be magukat. Azt mondta, hogy az új szabályok „védőpajzsot“ biztosítanának, amire szükség lenne. Mückstein már előző nap azt tanácsolta a Twitteren keresztül, hogy viseljenek maszkot a szabadban is, „ha a kétméteres távolság nem valósítható meg“. A svájci tudományos munkacsoport jelentése szerint a helyesen viselt FFP2 maszkok 70-szeresével csökkentik a fertőzés kockázatát.