Az Állatvédők Vasi Egyesületének szilveszteri-újévi programja címmel osztotta meg a szervezet a közösségi oldalukon, hogy mennyi teendőjük volt az elmúlt élv utolsó, illetve az idei az első napjain.

December 31.

11.20.: telefonos bejelentés érkezett, mi szerint Körmend közelében, a 86-os főútnál egy elpusztult nagytestű kutyát találtak. Az egyik környéken lakó tagtárs ment ki a helyszínre. Frissítés: 2 eb pusztult el. A tulajdonos is meglett. Kiderült, az állatok az előző esti tüzijátékozás miatt futottak ki a közeli kertekből.

11.50.: Csepregen talált nagyon rossz állapotú cicát egy hölgy. Megkérték, hogy hozza be a szombathelyi állatkórházba. Kezelése elkezdődött. Frissítés: Sajnos másnap reggelre elpusztult a macska.

13.53.: Szombathelyen a Szent Márton templomnál találtak kettő kutyát. Az egyik tag már indult, amikor a bejelentő szólt, hogy a másik egyesület megy chipet olvasni. Így mi már a vasi állatvédők nem mentek ki. A kutyák chip alapján hazakerültek.

18.06.: Talált kutya Gencsapátiban. Kis-közepes vajszínű, rövidszőrű keverék. A megtaláló megfogta. A településen élő tagtárs indult chipet olvasni, az állatot ő addig az otthoni kennelébe zárta mindaddig, amíg a tulajdonos érte nem megy.

19.35.: Border collie Szombathelyen a Kárpáti Kelemen utcában. Oladi tagunk megy keresni. UPDATE: Nem találtuk, de kiderült, hogy időközben valaki megfogta és elvitte a Mol kútra chipet olvasni. Otthon van.

20.10.: Gyöngyöshermánból elveszett magyar vizsla szuka. Az állat sajnos azóta sem került elő.

20.13.: Telefonhívás érkezett, hogy valaki a Mol kúton leolvastatott egy chipet, mivel az Állatkórház bezárt, már nem tudnak chip adatokat lekérni. A neten egész éjjel ügyelnek olyanok, akiknek van adatbázis elérhetőségük. Megszerezték a petvetdata adatokat és megadtuk a megtalálónak.

21.30.: Kámnál a főúton találtak egy sérült kutyát. Az egyesületnek elég messze van, sokára érnének oda. A megtalálónak megadták a másik egyesület elérhetőségét, aki az oldalukon jelezték, hogy Vasvár körül tudnak chipet olvasni. Frissítés: sajnos nem mentek ki a kutyához, akit azóta is keres a gazdája.

21.45.: Bucsuban talált német juhászt viszik egyesület helyi tagjához. Frissítés: az állat chippes, de sajnos telefonszám nincs az adatbázisban, így tagunk autóba tette a kutyát és hazafuvarozta Dozmatra.

23.05.: Gyöngyösfaluban találtak egy kistestű fekete-cser szálkás tacskó keverék kutyát. A gencsapáti tagtárs ment chipet olvasni. Frissítés: a kutyát hazavitték.

23.30.: Körmenden találtak egy kan tacskót. Azon a környéken lakó tag ment chipet olvasni és ő is vitte haza. A szuka társa is megszökött vele együtt és nincs meg. Frissítés: másnapra a másik kutya is előkerült.

Január 1.

1.23.: Egy poszt szerint 7 órával ezelőtt Porpácon talált tacskó a megtalálónál van. Sajnos nem vették észre előbb a posztot, senki nem ment chipet olvasni. Egyeztettek a megtalálóval, hogy reggel mennek chipet olvasni. Frissítés: reggel egy közelben lakó állatvédő ment chipet olvasni, haza is került a kutya.

10.10.: Bejelentés: Egyhazasrádócon a Vasút utcában, tigris csíkos agár jellegű kutyus futkozik. Frissítés: Harasztifaluból lépett meg, a gazdik keresik. Frissítés2: délután megfogták, hazakerült.

10.30.: A szombathelyi Metro melletti Shell kútnál találtak egy border colliet. A gencsapáti tagtárs ment chipet olvasni. Frissítés: chippes, hazafuvarozták Sébe.

11.00.: Perenyén a focipályánál találtak egy Beagle keverék kan kutyát. A gencsapáti tagtárs családi ebéden van, majd 14-15 óra körül megy chipet olvasni. Frissítés: nincs szükség chipolvasásra, a facebook posztra jelentkezett a gazda Gencsapátiból.

13.03.: Az egyik tag segítségét kérik egy Váton talált staff kölyökhöz chipolvasásra. A kicsinek nincs chipje, a tagunk hazaviszi magához. Frissítés: megvan a tulajdonos, közösen mennek be a szombathelyi állatkórházba, mivel a kutyát csak microchippel ellátva adhatják vissza.

13.14.: Telefonos bejelentés: Bucsu környékén a főúton talált egy szálkás vizsla mixet egy pesti család. Betették a kocsijukba és kérdezték, hogy hova vihetik. Megkérték őket, hogy vigyék az állatkórházba. A kórháznak jelezték az érkezésüket, kérték, hogy olvassanak chipet és ha kell segítség a hazafuvarban vagy elhelyezésben, akkor telefonáljanak. Frissítés: chippes volt a kutya és ment érte a tulajdonos.

13.40.: Az egyesület egyik tagja a szombathelyi Bogáti úton autózott, amikor egy kis-közepes kutya futott az autója elé. Chipet nem tudott nézni, de becsengetett néhány házhoz és megtalálta a kutya otthonát.

14.12.: Bejelentés érkezett, hogy egy fekete-cser szálkás kutya kóborol a dozmati tónál. A gencsapáti tagtárs indult érte. Mire odaért, a bejelentők már megfogták a kutyát. Frissítés: chippes, hazavitték Toronyba. Sajnos rendszeresen elkóborol a kutyus.

15.13.: Az olaszfán hetek óta kóborló kutyus a szilveszteri tüzijáték miatt elment a megszokott helyéről, de mostanra visszament. A hölgy, aki eddig is etette, most jelezte, hogy sikerült becsalnia az udvarára. Az egyesület egyik tagja tagunk indult érte. Frissítés: a kutya nem chippes, beszállították a menhelyünkre.

18.50.: A bucsui kastély melletti úton a szántóföld szélén fehér nyulat látott a bejelentő. A bucsui tag indult megnézni. Frissítés: az egész mező tele nyulakkal, de mezeiek.

20.31.: Szeleste és Pósfa között az úton fekszik egy nagytestű kutya. A megtalálókat megkérték, hogy vigyél el szelestei taghoz chipet olvasni Frissítés: chippes, a chip a régi tulajdonos nevére regisztrált, de szerencsére tudott elérhetőséget az újhoz. Értesítették, ment is a kutyáért az egyesület tagjához.

21.44.: Facebook üzenetben jött: Gyalókáról elveszett egy közepes barna keverék kutya. Osztrák a gazdi. Kitették a posztját. Frissítés: Csepregen fotózták 2-3 órával ezelőtt többször is, gazdit elindították keresni. Frissítés vasárnap: Bükön fotózták a kutyát a reggeli órákban. A gencsapáti tag ment a helyszínre és kereste a kutyát. Frissítés: Megfogták, viszik haza az ebet.

Január 2.

16.37.: Gyalókáról elveszett egy barna dobermann kan. Osztrák a gazdi. A kutya fotójával feltettek egy posztot a facebookra. Frissítés: a poszthoz jött az infó kommentben, hogy Locsmándon (Lutzmannsburg) megfogták 16 óra körül és a tűzoltóságon őrzik. Gazdi értesítve, azonnal indult is érte.