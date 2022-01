Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki kiemelte, hogy Boldog Brenner János emlékezetének megőrzése elsősorban annak a közösségnek a kiemelt feladata, ahol a fiatal pap élt és szolgált. Néhány évvel ezelőtt az egyházzal karöltve elindították a Boldog Brenner János emlékezete programot, a cél az volt, hogy a Szentgotthárdon és környékén élő közösség minél jobban megismerje és őrizze azt a hagyatékot, amit az atya hátrahagyott. Ehhez hozzátartozik annak a kornak a bemutatása is, amelyben őt bestiális módon meggyilkolták.

– Azt gondolom, hogy az új filmmel Szentgotthárdot olyan városként is be tudjuk mutatni, ahol az emberek szívükön viselik a történelmüket. Biztos vagyok benne, hogy az itt élők hozzájárulnak a sorozat sikeréhez, illetve Boldog Brenner János életének és korának hű bemutatásához – fogalmazott a városvezető. Bodorkós Imre plébános tolmácsolásában elhangzottak dr. Székely János megyés püspök üdvözlő szavai, aki együttműködéséről biztosította az alkotókat.

– Amikor boldoggá avatták Brenner Jánost, a bíboros a szentmisén Szent II. János Pál pápa szavait idézte, aki a Szentek földjének nevezte Savariát és környékét. Ez bizonyos értelemben kötelez bennünket, akár Szent Mártonra, akár Boldog Brenner Jánosra gondolunk – hangzott el, majd a plébános hozzátette: néhány nappal ezelőtt éppen a rábakethelyi plébánia könyvtárát rendezte, amikor rátalált egy 1907-ben nyomtatott szertartáskönyvre. Ebben dr. Kozma Ferenc esperes bejegyzése állt, eszerint ezt a rituálés könyvet vitte magával Zsidára Brenner János meggyilkolásának éjszakáján. A rituálét a helyszínen, körülbelül tíz méterre a káplán holttestétől találták meg. Bodorkós Imre Kovács Sándor püspök szavait is felolvasta a kiadványból, aki azt mondta Brenner Jánosról, hogy „Élete példakép, halála ábeli áldozat volt.”

Besenczi Árpád, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatója elsőként köszönetét fejezte ki a film ötletével kapcsolatban, majd a vidéki színészek megszólítását méltatta. – A stáb arra vállalkozott, hogy vidéki, kevésbé ismert színészekkel dolgozik a filmben, ami nem jellemző manapság, hiszen főváros-központúság érvényesül. Több zalaegerszegi színész is szerepet kapott a filmben, ráadásul műszaki kollégákat is kért tőlünk a gyártás, ami nagy öröm. Az csak ráadás, hogy 2010 után magam is szerepelhetek egy tévéfilmben, igaz, nem pozitív figurát alakítok majd – tette hozzá a színházigazgató. Szabó Tibor, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója szintén a vidéki színészek lehetőségét hangsúlyozta, majd kitért arra, hogy tiszteletreméltó az a bátorság, amelyet a produkció készítői felvállaltak.

A film főszereplője is szombathelyi színész lesz, a 29 éves Jámbor Nándor alakítja majd Brenner Jánost, aki így nyilatkozott a sajtótájékoztatón: – Magamnak is feltettem a kérdést, mi az én feladatom ebben a szerepben? Nem ismertem az atya történetét korábban, most viszont úgy érzem, hogy az ő élettörténetén keresztül olyan fontos dolgokra is felhívhatjuk a figyelmet – a fásultság, a vírus, a megosztottság közepette –, hogy ne veszítsük el a bátorságunkat, az életszeretetünket, és amennyire csak lehet, legyünk szeretettel.