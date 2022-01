– Új év, új élet! Tényleg lehetséges, de nem olyan egyszerű, mint ahogy hangzik. Kemény munka kell hozzá, és ha nincs mögötte elhatározás, majdnem biztos, hogy kudarcra ítéltetett – szögezi le Márkné Varga Zsófia funkcionális táplálkozási tanácsadó. – A változást érdemes megtervezni. Lépésről lépésre gondoljuk át, hogy milyen szokásokon fogunk változtatni, ha egyáltalán tisztában vagyunk a szokásainkkal. Éppen ezért ez egy önismereti út is. Hatékonyak akkor lehetünk, ha az életmódunkon változtatunk, hogy egészségesebbek legyünk. Ebben benne van az is, hogy fogyni is fogunk, hiszen az egészséghez tartozik az ideális súly megtalálása is. Minél több dolgot tudunk az elhatározásunkhoz kötni, annál nagyobb lesz a motivációnk. Egészségesebbek szeretnénk lenni, mert megemelkedett a vérnyomásunk és gyógyszert javasoltak. Ingadozik a vércukorszintünk, ezért falásirohamaink és hullámzó hangulatunk van, ami miatt sokat veszekszünk a szeretteinkkel. Szeretnék újra fittek lenni, mert nem bírunk felmenni gyalog a tizedikre lihegés nélkül, nemhogy a barátainkkal a hegyre. Ezek mind-mind egymásból adódnak és megoldhatók, ha okosabb szokásokat vezetünk be. Mivel ez nem kéthónapos program, a legjobb, ha a változást felosztjuk több kisebb szakaszra, az elején egy olyanra, amit viszonylag könnyen el tudunk érni. Így nem fogy el a lelkesedésünk és gyorsan lesz sikerélményünk. Az elhatározásunk akkor tud kiteljesedni, ha közben van sikerélményünk. Nem vagyunk egyformák: van, aki kiposztolja a Facebookra, hogy mit határozott el, és ez erőt ad neki. Más magában dédelgeti az elképzeléseit, míg a harmadik csatlakozik egy csoporthoz, ahol támogatást, tapasztalatcserét és kontrollt kap. Egyáltalán nem szégyen, ha szakemberhez fordulunk.

A kezdést előszeretettel kötik vendégeik az új évhez, év közben az új hónaphoz vagy a hétkezdethez, másrészt a karácsonyt gyakorlatilag végigesszük, ez is motiváció a változtatásra, erősíti meg Timer-Hajmási Katalin, aki egy fehérjediétát és egyénre szabott életmódtanácsadást kínáló céghálózat okleveles konzulense. Sokan már decemberben bevásárolnak az általuk kínált termékekből és italporokból, hogy január első napjaiban elkezdhessék az új étrendet. Márpedig, ha „még az idén le akarunk fogyni”, mert elengedtük magunkat vagy éppen egészségi problémánk van, abban az étkezésnek nagy szerepe van.

– Nagyon fontos, hogy ne felejtsünk el sportolni negyven felett, nekem szívügyem a sport, de a testsúly 70-80 százalékban a táplálkozástól függ, és csak 20-30 százalékban a mozgástól. Az lenne az ideális, ha nemcsak kampányszerűen sportolnánk és táplálkoznánk helyesen, hanem valódi életmódváltás történne. Támogató szerepű részünkről a szakértő tanács, a biztató szó és a folyamatos kontroll. Nagyon könnyű elveszni, ha ezek nincsenek, ha legalább az első időkben nem fogja valaki a kezüket – mondja Kata. Úgy látja, a fogyás-téma elsősorban női terep: fiatalok, középkorúak, idősebbek is vállalkoznak rá. A férfiak legtöbbször a párjuk példáját látva kapnak kedvet, és hamarabb jutnak sikerélményhez. – Aki már eljut az elhatározásig, az kritikus önmagával szemben. Ritkán, de arra is van példa, hogy túlságosan is. A Covid viszont ezen a területen is érezteti a hatását: átértékelte az emberek hozzáállását. Ami korábban vállalhatatlannak számított a külsőt tekintve, az ma már nem feltétlenül az.

Egy felmérés szerint a diétákat az emberek többsége fél évnél tovább nem csinálja. Bánóné Döbrösi Réka a kivételek csekély számú táborát gyarapítja. A háromgyerekes nemescsói édesanya ugyan 2020-ban egy októberi napon határozta el, hogy leadja a súlyfeleslegét – kitartása mégis jó példa lehet a januárban fogadkozóknak. – Sportos, vékony lány voltam a gyerekek születéséig, a harmadik után viszont már sehogy sem tudtam visszanyerni az alakomat. Egy fotót láttam magamról, utána döntöttem el: változtatnom kell. Szigorú diétába kezdtem, és az első pillanattól kezdve szinte minden nap tornázom, edzek futópadon, szobabiciklin, elliptikus tréneren és kerékpározom is. A családunk étrendje is átalakult. Büszke vagyok magamra, mert az ünnepek alatt egy dekát sem híztam, igaz, még szenteste napján is tornáztam.

Bánóné Döbrösi Réka a teljes életmódváltás mellett döntött Fotó: Unger Tamás Forrás: © Unger Tamás

Boda Judit pilates oktató úgy tapasztalja, inkább akkor változtatnak az emberek az életük bármely területén, amikor pozitív vagy negatív mérföldkőhöz érnek, és emiatt lelkileg vagy testileg erős érzelmeket élnek át. Például, ha a rossz közérzetüket vagy fájdalmukat már nehezen viselik el. Vagy ki akarnak törni a lustaságból, még van idejük megelőzés céljából mozogni, nem várják meg a fájdalmakat. De az öröm és a kíváncsiság is vonzza őket, ismerős ajánlására térnek át a Pilatesre, vagy használják kiegészítő mozgásformaként a sportsikereik, hatékonyságuk növelésére. Esetleg felszabadult egy kis szabadidejük, megváltozott a munkarendjük, és mozgásra használják ki. – Az új vendégeknél szeretem a kötetlen hangulatú anamnézisfelvételi folyamatot. Van egy fix listám, de csak hagyom őket mesélni a panaszukról vagy céljaikról, mert az ösztönösen kimondott információk sokszor beszédesebbek, mint a konkrét igen/nem válaszok. Készítek róluk tartáselemzés céljából négy oldalról fotót, ezt összehasonlításképp pár hónap múlva megismételjük, hiszen más magunkat és változásunkat belülről megélni és kívülről a visszaigazolást látni. A mozgás nemcsak a testünkre van változtató hatással, hanem a lelkünkre, gondolatainkra is. Ahogy fejlődünk, a gyakorlat is nehezedik, korlátainkat kijjebb toljuk, amit sikerként élünk meg. Célom, hogy az érkezéshez képest frissebb fejjel és élőnek érzett, fájdalommentes testtel távozzon mindenki. Ha testsúlycsökkentési céljuk is van, akkor fitnessgépeken is dolgozunk, viszont felhívom a figyelmet, hogy nagyrészt a táplálkozás megváltoztatásával lehet fogyni. Bizonyos autoimmun folyamatok, lelki tényezők is vezetnek súlygyarapodáshoz. A lényeg mindig az okban keresendő. Az okot kell kezelni, és ezzel csírájában írni át a test reakcióit. A táplálkozás mellett többféle gyógyszertípus szedése kiválthat zsírraktározást. A célok akkor válnak sikerré, ha belül az elhatározások mögött ott van ez elköteleződés saját magunk tisztelete iránt. Kitartónak lenni munka, lemondani rutindolgokról egy új rendszer kialakításáért erőfeszítésbe telik. De utána vár minket a siker, a büszkeség, az elismerés, ez esetben a jobb közérzet vagy fájdalommentesség, nyugodtabb lelkiállapot, új lehetőségek.

Juditot arról is kérdeztük, tett-e újévi fogadalmat. – Úgy fogalmaznék inkább, hogy vágytam a következőkre, és lépéseket tettem ezekért. Szeretnék több időt tölteni a lányommal a konyhában, visszatérni a szappanfőzéshez, többet rajzolni és a bakancslistámmal továbbhaladni. Ősszel kezdtem el időt felszabadítani, így januártól már adott a szabadidőm ezekre az örömökre.