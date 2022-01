Nyoma sincs a járványnak, a sípályák folyamatosan tele vannak, a környező kiszolgáló üzletek, kölcsönzők nyitva tartanak – mesélte lapunk munkatársa, Horváth Balázs, aki a közelmúltban töltött egy napot a Semmeringen. Azt mondja, az éttermek csak védettségi igazolással látogathatók, és egy regisztrációs lapot is ki kell tölteni az asztalnál, egyébként semmi különöset nem tapasztalt, gyermekek és felnőttek együtt élvezik a havas sportot. A korábbi években több környező sípályán járt már, ahogy akkor, most is maga szervezte útját. Éppen ez a tapasztalata Bartha Zoltánnénak, az egyik szombathelyi utazási iroda ügyvezetőjének is.

– A Dunántúlon élők jó, ha egyszer szakmai segítséget kérnek a számukra ideális sípálya kiválasztásához. Ismerik már a helyeket, mindenki szeret visszatérni oda, ahol jól érezte magát. Gyakran nem is alszanak ott, csak reggel mennek, este jönnek – fogalmazott. Más a helyzet a távoli nyaralásokkal. Míg tavaly ilyenkor életünk nagy részét kényszerből otthon töltöttük, mára megtanultunk együtt élni a pandémiával, véli a szakember.

– Mindenki szeretne már szabadulni, az embereknek mehetnékük van. Aki szeret utazni, abban él egyfajta belső kényszer arra, hogy újra és újra menjen – fogalmazott. Bartha Zoltánné szólt arról is, munkájukat megnehezíti, hogy az előírások hetente változnak. Nem minden országba való belépéshez elegendő az oltás, több helyen kérnek PCR-tesztet, ráadásul még az Európai Unión belül sincsenek egységes szabályok. Folyamatosan követik a konzulátusi oldalakat, és tájékoztatják utasaikat. Ennek ellenére úgy tapasztalja: aki elhatározta, hogy útra kel, az elfogadja ezeket a feltételeket. Sokan eleve úgy keresik fel irodájukat, hogy megkérdezik, hova lehet PCR-teszt nélkül menni, és az adott lehetőségek közül választanak. Ahogy a korábbi esztendőkben, úgy most télen is az egzotikus utak népszerűek: Dominika, Mexikó, a Maldív-szigetek és az Arab Emirátusok a legkeresettebb célpontok, de újra egyre többen választják Egyiptomot is.

A szakember megjegyezte: már most sokan érdeklődnek a nyári ajánlatok iránt is. Aki autóval szeretne utazni, az többnyire Olaszországot és Horvátországot választja, aki repülőre ül, az Spanyolországtól kezdve Görögországon keresztül Törökországig sok gyönyörű hely közül válogathat. Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketingigazgatója is épp tegnap nyilatkozott a témában az egyik gazdasági hírportálnak. Úgy fogalmazott: az utazni vágyók kezdenek hozzászokni a helyzethez, és elfogadják az új szabályokhoz kötött utazási lehetőségeket. Hozzátette azt is, hogy az emberek belefásultak az újabb hullámmal kapcsolatos hírekbe, lassan, de biztosan egyre többen érdeklődnek, foglalnak le utazásokat, és utaznak is.

Úgy tapasztalják, 2022 első negyedéve a 2021-es év hasonló időszakához képest sokkal erősebb, a nyári prognózisaik pedig már megközelítik a 2019-est. A pozitív fordulatot támasztják alá a Központi Statisztikai Hivatal adatai is: míg 2020 harmadik negyedévében éppen csak meghaladta az egymilliót a külföldre utazók száma, addig 2021 ugyanezen időszakában megközelítette az egymillió 700 ezret – derült ki a statisztikákból. Igaz, a pandémia előtti, 2019-es szinttől még ez is elmarad. Joggal bíznak tehát a szakemberek az idei esztendő eredményességében.