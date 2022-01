Valószínűleg mindenki elgondolkodott már azon, hogy mihez kezdene, ha megtámadnák, és bizonyára vannak néhányan, akikkel ez már meg is történt, annak ellenére is, hogy Nyugat-Magyarország kimondottan biztonságosnak tekinthető.

– Itt tízből heten azért kezdenek el edzeni, hogy fitten tartsák magukat, és mindössze néhányan vannak, akik keveredtek már konfliktusba az utcán, és úgy döntöttek, kezükbe veszik a sorsukat. Kelet-Magyarországon fordított az arány, ott tízből heten azért kezdenek el edzeni, hogy meg tudják védeni magukat – mondja Dancs Roland, aki 17 éve oktatja a krav magát, és akit arra kértünk, adjon néhány jól alkalmazható önvédelmi tanácsot.

A legegyszerűbb elkerülni a bajt, ennek pedig leghatásosabb módja, hogy nem mutatkozunk azokban az időpontokban, amikor az utca fokozottan veszélyes lehet. Szombat vagy vasárnap hajnalban a kocsmák környékén vagy egy kivilágítatlan parkban nyilvánvalóan nagyobb a kockázat, mint vasárnap délben a Fő téren. Jó tudni azt is, hogy aki áldozatként viselkedik, az könnyen azzá is válhat. Ha valaki konfliktushelyzetbe keveredik, jó esélye van arra, hogy pusztán szavakkal fordítsa át a dolgot, ez egyfajta kommunikációs technika, amit az edzésen megtanulnak, de amúgy is igyekeznek mindenre felkészülni.