Betűz a nap, kellemesen meleg van, a látvány szemet- és lelket gyönyörködtető. Ide már megérkezett a tavasz – gondolhatja az ember, amikor belép az üvegházba, valójában hónapok kemény munkájának a gyümölcse ez. Míg odakint a természet téli álmát alussza, idebent a szakemberek – és a leendő kertésztechnikusok – már azon dolgoznak, hogy mire beköszönt az igazi jó idő, legyen mit elültetnünk.

– Most elsősorban a paprika- és a paradicsompalántának valót vetjük, van belőlük vagy tízféle, a káposztaféléket, uborkát, tököt egy kicsit később kezdjük nevelni – mondja Mátyás Szabolcs oktató, miközben újabb adag magot önt az egyik végzős tanuló markába. A fiatalok gyakorlott mozdulatokkal teszik a szemeket a rekeszes tálcákba, amelyek innen a talajfűtéssel rendelkező fóliasátorba kerülnek. Mielőtt kiviszik őket a szabad ég alá, egy átmeneti helyen edzést is kapnak a növények, hozzászoktatják őket a valódi körülményekhez. A szakember elárulja: otthon is lehet próbálkozni a palántázással, a lakás hőmérséklete általában ehhez ideális is, viszont a fény nem mindig elég.

Nemoda Zoltán (jobbra az előtérben) és Simon Gergő (a háttérben) paprikamagot ültet – május közepére palántákká fejlődnekForrás: © Szendi Péter

– Tömzsi, erős, zömök palántákat csak jó fényviszonyok mellett lehet nevelni, egyébként megnyúlnak – fűzi hozzá. Egy másik asztalnál egynyári növények palántáit dugják földbe a tizenegyedikes, végzős tanulók. Megtudjuk: a szép, egészséges anyanövényeket már ősszel kiválasztották, egész télen gondozták. A levágott dugványokat meggyökereztetik, majd cserépbe ültetik őket. A többi közt a petúniát, a margitvirágot és a díszcsalánféléket is így szaporítják. A növények egy része a megye több településének közterületeit díszíti majd.

– Mindez azért is jó – jegyzi meg Mátyás Szabolcs, mert a diákok életszerű körülmények között tanulhatnak, gyakorolhatnak. Példának okáért hozzáteszi: a nőnapra szánt virágok már javában virítanak, hamarosan más növényeket hoznak a helyükre. Üres járat nincs, a főszezon azonban közeledik.