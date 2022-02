“Az Őrségben, Magyarszombatfán kínálom megvételre, ezt a 2015-ben épült boronaház szerkezetű vendégházat és a hozzá kapcsolódó szaunaházat. A vendégház két háromágyas szobát tartalmaz, mindkettőhöz külön vizesblokk tartozik. Az épületben található még egy konyha-étkező, nyugati tájolású fedett terasszal. A konyha teljesen felszerelt (elektromos főzőlap, sütő, mosogatógép stb.). Az épület része még a tornácról nyíló gépészeti helyiség is. A szobák tömör kőris svédpadló (Edelholz) burkolatúak, a vizes helyiségekben és a konyhában gresla padlóburkolat készült. Az épület hőszigetelt fa nyilászárókat és egyedi fa beltéri ajtókat tartalmaz.

A szaunaház 22 m2 alapterületű, tartalmaz egy sószobát egy pihenő előteret és egy elektromos fűtésű egyedi gyártású finn szaunát. Az épület része a 18,86 m2 alapterületű fedett pihenő is, valamint 24 m2 terasz is csatlakozik hozzá. Mindkét épület elektromos fűtőpanelekkel (ADAX) szerelt, de a vendégházban 3 kémény is elhelyezésre került. Az épület gazdaságos üzemeltetését 3 kW-os napelemes rendszer és napkollektoros használati melegvíz rendszer biztosítja. Az ingatlan elektromos (3x25A), víz és szennyvíz csatlakozással rendelkezik, de a vezetékes gáz is található az ingatlan előtt. A vételár tartalmazza az épületek teljes bútorzatát is. [...]”

