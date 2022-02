Az elmúlt évet dr. Balázs Zsolt rendőr ezredes, a Szombathelyi Hívásfogadó Központ vezetője értékelte, aki mindenekelőtt azoknak a kollégáinak mondott köszönetet, akik nem a hívásokat fogadják, hanem a háttérből biztosítják a zavartalan működést. Tavaly csaknem 4,5 millió segélyhívás futott be a központokba, ebből valamivel több mint 1,8 milliót a szombathelyiek kezeltek, ami napi 4500-5000 hívást jelent. Mindössze három esetben történt téves helymeghatározás, ami ráadásul komoly következménnyel nem, csak némi időveszteséggel járt. Előfordul az is, hogy a diszpécserek egyszerűen nem azt értesítik, akit kellene, tavaly 14 alkalommal történt ilyen, néha a hívásfogadó úgy ítéli meg, hogy nincs szükség hatósági fellépésre, miközben pedig van, tavaly egy ilyen eset volt. A hívás fogadására 14 másodperc áll rendelkezésre.

Harangozó Bertalan kormánymegbízott beszélt arról, hogy a segélyhívások kezelői akkor is komoly próbatételnek vannak kitéve, ha csak érdemi hívásokat fogadnak, ne nehezítsük meg hát a dolgukat felesleges hívásokkal, ez mindannyiunk felelőssége. Ahogyan az is – tette hozzá –, hogy a vírus által előidézett helyzetet mérsékeljük azzal, hogy felvesszük az oltást. A kormánymegbízott a 112 munkatársainak azt kívánta, hogy példamutatásban továbbra is álljanak az élen.

A beszédek után következett a díjátadó, a műszakok legjobbjai mellett megválasztották az év operátorát, aki 2021-ben Nagy Péter lett, de díjat kaptak azoknak a szervezeteknek a képviselői is, akik sokat tettek a segélyhívó központért, köztük dr. Lórántfy Mária, a mentők korábbi regionális igazgatója és Fodor István, a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója is.

Különdíjakat is osztottak, a legbátrabb segélyhívó az a hőgyészi kisfiú lett, aki tavaly nyáron eszméletlenül fekvő édesanyja mellől tárcsázta a 112-t. Balla Noel a hívásfogadó kérdéseire bátran és ügyesen válaszolt, amivel hozzájárult ahhoz, hogy a segítség mihamarabb megérkezhessen.