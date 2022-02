Magyarország válaszúton – Unokáink is látni fogják? címmel várta pénteki rendezvényére a Polgári Egyesület Szombathelyért az érdeklődőket. Az estébe nyúló eseményen megtelt a Haladás Sportkomplexum nagyterme, ahol dr. Hende Csaba, Szombathely és térségének országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket. Emlékeztetett: Szijjártó Péter nem csak a külügyekért, hanem a külgazdasági és külkereskedelmi ügyekért is felelős. - Tavaly olyan exportteljesítményt nyújtott Magyarország, mint még soha, 14 százalékkal haladtuk meg a korábbi esztendő számait, soha nem érkezett annyi külföldi befektetés Magyarországra, mint tavaly, és mindennek köszönhetően soha még annyi ember nem dolgozott ebben az országban, mint 2021-ben. Tehát a segély helyett a munkalapú társadalom felépítésének egyik élharcosát köszönthetjük Szijjártó Péter személyében – fogalmazott dr. Hende Csaba.

Szijjártó Péter: Sorsdöntő parlamenti választás előtt állunk

- Két esztendővel ezelőtt egy olyan helyzettel szembesült a világ, amihez foghatót a mi nemzedékünk egészen biztosan nem tapasztalt – mondta előadásában Szijjártó Péter. - Amikor tapasztalat és fogódzó nélkül vagyunk, akkor egy olyan erős horgonyt kell választanunk, ami úgy meg tudja fogni a hajót, hogy az egészen biztosan nem vágódik neki a partnak. És ilyenkor kell a nemzeti érdek érvényesítését mindent felülíró és kizáró módon a horizontunkra helyezni – hangsúlyozta. - 2020 óta Magyarország azért tudott sikeres válaszokat adni ezekre az emberpróbáló kihívásokra, mert ezeket a válaszokat kizárólag a nemzeti érdekre alapította. Ha nem így tettünk volna, ma Magyarország minden szempontból hatalmas bajban lenne – húzta alá.

Három stratégiai döntést villantott fel, így szólt az egészségügyi döntésről, amikor vakcinahiány volt, a magyar kormány úgy határozott, a magyar emberek életének megmentése érdekében vásárol orosz és kínai vakcinát. - Ha akkor nem vettük volna meg azokat az oltóanyagokat, akkor több tízezer és százezer ember egészsége és élete került volna veszélybe. Nem tudtuk volna tavaly nyáron újranyitni az országot és újraindítani a gazdaságot. Ez két hónappal azelőtt történt, hogy más európai országok újranyitottak volna. Ez a két hónapos előny most nekünk egy másfél éves lépéselőnyt jelent – hangsúlyozta a miniszter.

Szijjártó Péter beszélt azokról a stratégiai döntésekről is, amelyekkel arra törekedtek, hogy Magyarország a lehető legjobban jöjjön ki a válságból. Felhívta arra a figyelmet, hogy a járvány kezdetén a magyar gazdaság napi 10-15 milliárd forint veszteséget szenvedett el, hiszen lezárták a határokat, bezártak gyárakat. Ekkor a magyar kormány úgy döntött: nem segélyt oszt, nem a munkanélküliségre költ, mert az csak adósságot termel, helyette inkább a munkahelyek megtartását támogatja. Egy komoly beruházásösztönzési programot indítottak. Ennek eredményeként ma 4,7 millió ember dolgozik Magyarországon.

Az Európai Unió jövője azon múlik, hogy erősek lesznek-e a tagállamok – erről is beszélt a miniszter, aki szerint elképesztő téveszme, zsákutca az egyesült európai államok elképzelése. Kitért arra is, számos döntést, ami most Brüsszelhez tartozik, vissza kellene adni a tagállamoknak. Példaként kiemelte: a tagállamok tudják megőrizni Európa kulturális, vallási, történelmi örökségét és identitását, azt nem Brüsszel tudja megőrizni, hanem a nemzetek tudják.

- Sorsdöntő parlamenti választásra készülünk április 3-án – erről is beszélt Szijjártó Péter, egyben a jelenlévőket arra kérte, tegyenek meg mindent, hogy Hende Csaba ismét bekerülhessen a parlamentbe, hiszen az országgyűlési képviselők választják meg miniszterelnököt. Fontos, hogy a szombathelyi képviselő Orbán Viktorra szavazzon, ne másra! – mutatott rá.

Georg Spöttle határvédelemről, a migrációban rejlő veszélyekről

Németországban 600 – 700 eurót kaphatnak segélyként a migránsok, elég csak annyit mondaniuk, hogy vallási okok miatt hazájukban üldözték vagy nem engedélyezték a nemváltó műtétjüket – erről már Gerorg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője beszélt. Az előadó felhívta a figyelmet arra is: egyre több az embercsempész a balkáni úton és az árak is jelentősen emelkedtek. Míg korábban Afganisztánból 5000 euróért elvittek Németországba egy személyt, addig ez a pénz már „csak” Szerbiából Bécsig elég.

Az elemző beszélt arról a plakátról is, ami Szombathelyen is látható, és amelynek üzenete szerint Orbán megy, a kerítés marad. - Ha maradna a kerítés, de visszavonnák onnan az élőerőt, az ellenőrzést szolgáló drónokat, a hőkamerákat, az éjjel látókat, a járőröket, a migránsok rövid időn belül megjelennének a feszítővágóval, és tömegesen érkeznének az országba. Ugyanaz lenne a helyzet, mint 2015-ben, amikor naponta tízezer illegális bevándorló lépte át Magyarország határát – emlékeztetett Georg Spöttle. Majd felidézte Angela Merkel német kancellár korábbi kijelentését, amiben meghívót adott a szíreknek. Spöttle szerint emiatt ott tart ma a helyzet, hogy nincsenek fiatalok, akik újjáépítenék Szíriát. - Miért mennének haza, ha Németországban segélyként kapnak 600-700 eurót, miközben hazájukban 200-300 euróért kellene az újjáépítésben segíteni? - tette fel a kérdést.

Beszélt azokról az európai merényletekről, amiket migránsok követtek el, az elkövetők képét meg is mutatta. A bataclani merénylők, a párizsi robbantók, a nizzai gázoló, a brüsszeli reptéren és metróállomáson történt öngyilkos merényletek elkövetői mind, mind a 2015-ös hullámban érkeztek Európába, Magyarországon keresztül – hívta fel a figyelmet, majd hozzátette: Gyurcsány Ferenc, amikor azt mondta, hogy a kutyapiszoktól jobban kell félni, mint a migránsoktól, az egy vicc. Igenis veszély van – fogalmazott az elemző, hozzátéve Márki-Zay Péter szerint is a migránsokat szívből, szeretettel kellene befogadnunk. Georg Spöttle azzal zárta előadását: MSZMP, MSZP, MZP – nincs különbség. Kijelentését pedig vastaps követte.

Bagdy Emőke: Van közös feladatunk, az élet védelme és továbbvitele

- A család úgy legyen előttünk, mint egy fényes csillag. Az, hogy betlehemi csillag marad-e vagy egy lehulló csillag, rajtunk is múlik – kezdte előadását prof. dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus. Majd az élet törvényéről beszélt. - Van közös feladatunk, az élet védelme és továbbvitele – hangsúlyozta, majd arról is beszélt, hogy a családban tanuljuk meg hogyan kell szeretni, örülni, ragaszkodni, embertársainkra tekintettel lenni, szocializálódni. Ennek kapcsán beszélt a házasságról is. Valljuk meg nem egy tűzoltó majális – fogalmazott később. Férfi és nő, az ellentétes erők szövetsége, a hatalom és a szeretet egyesülése, a biztonságadás és a támogató szeretet egysége, kiegyenlítik egymást – fejtette ki. - Akkor viszik tovább az életet, ha szövetkeznek, ez a fő törvény, ez az élet törvénye.

Beszélt a serdülőkori lázadásról is, amikor az ifjak szerint konzervatív, amit a szülő mond, képvisel. - Tagadni tudja azt, lázadni képes ellene, de helyette nem tud újat, konstruktívat mondani. A világban ez az irányzat, egy ilyen éretlen és útkereső filozófiai ág figyelhető meg. Miért? Mert a fogalmakat, amiben mi megegyeztünk, a normákat, amik a biztonságot adják, támadja. A szabadság megszerzésének jegyében felborítani mindent és a normákat eltüntetni, az azt jelenti, hogy teljes bizonytalanságba taszítják az embereket és magukat is – hangsúlyozta a professzor.

Beszélt az 1995-ös a pekingi világkongresszusról is, ahol kimondták, felesleges a nemi megkülönböztetés. Az ember az ember. Ezt teljesen kiterjesztették a biológiára is – fejtette ki prof. dr. Bagdy Emőke. Hozzátéve, ezzel a tudományt támadták, az élettörvényt sértették meg.

A klinikai szakpszichológus szerint az ideológiai cunami el akar söpörni minket is, és lássunk csodát: mi meg megállítjuk. - Ez az ideológia mindent megszüntet, ami rend és szabály, és olyan alapvető dolgokat károsít, amiben az élet továbbvitele súlyos sérüléseket szenved. Mert ha a gyereknevelésben figyelembe vesszük az általuk képviselt vélekedéseket, akkor tulajdonképpen egyre kevesebb és kevesebb gyerek születik, és egyre kevesebb a párkapcsolat és egyre kevesebb az a társulás lesz, amiből gyermek származhat – összegzett a szakpszichológus.

Prof. dr. Bagdy Emőke felhívta azokra a kutatásokra is a figyelmet, amelyek szerint a mindennapi küzdelmekben a családi öröm, a gyermekből fakadó öröm hosszabb ideig tartó és magasabb boldogságszintet eredményez az emberben. - Lesz miért és kiért élni, tenni, adott esetben gyógyulni. Amikor tudok reménykedni, tudok szeretni, hinni, minden hogyant elviselsz - mondta az előadó, aki nemzetközi kutatásokat is hozott példaként, amelyek igazolják a párkapcsolat, a családi élet és a szűk baráti kör hosszabb életet biztosít.

Bagdy Emőke szerint, ha sokféle vélemény úszik a levegőben, egy furcsán zavarodott világ van körülöttünk, megtisztelő, ha megkérdezik, mi a polgár véleménye. Sok a csendes, hallgatag ember ebben a kérdésben, de rendkívül fontos, hogy a népszavazáson elmondjuk a véleményünket és világossá tegyük álláspontunkat.