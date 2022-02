Gencsapátiban töltötte az első éveit, ott járt általános iskolába is, „összetartó, jó csapatba”, annak ellenére, hogy közben családjuk Lukácsházára költözött. Húsz éve Kőszegen él, már gimnáziumba is oda járt, a Jurisich-ba. Sas Norbert 42 éves múlt – azt mondja, hosszan keresgélte az útját, amíg „egymásra találtak” mostani munkaadójával és feladataival. – Már felnőtt fejjel kipróbáltam magamat több területen, ételfutárként például, de dolgoztam a vendéglátásban Magyarországon és négy évig Írországban is. Pénzt kerestem, világot láttam és magamról is tanultam: azt mindenképpen, hogy a családom és a szűkebb hazám nélkül nem tudok létezni, így hazajöttem. 2010-től két évig kormányhivatali ügyintéző voltam – tudtam értékelni, hogy szellemi munkát végzek. Most másodéves történelem szakos hallgató vagyok távoktatási formában a Kodolányi János Egyetemen. Emberi és nemzeti szinten is vallom, amit a szak hirdet: a múlt ismerete nélkül a jövő sem épül.

A térségi igazgatóhelyettes 2013 óta dolgozik a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (SZPI) kötelékében. Tanácsadói munkára jelentkezett az akkor frissen, 2011-ben alakult szervezetbe. (Az SZPI állami tanácsadó cég, fő feladataink egyike a pályázók és kedvezményezettek helyben történő támogatása.) – Szakmailag sokat kaptam a kollégáktól. A mentoraim aztán egy idő után elengedhették a kezemet, proaktív módon utánajártam sok mindennek. Aki pályázatokkal foglalkozik, annak hosszú tanulási folyamaton kell végigmennie. Senki sem mondhatja, hogy mindent tud már – folyamatosan változik a jogszabályi háttér, rengeteg egyedi eset, megoldandó probléma adódik. A maradandó emlékek mindig azok a sikerek, amikor egy összekuszált pályázatot sikerült megmenteni. Öröm volt a szálakat kibogozva a projektet lezárni úgy, hogy végül az ügyfél hozzájutott a támogatáshoz és/vagy elfogadták a beszámolóját, nem érte negatív szankció. Tanácsadóként leginkább a vállalkozói oldallal volt kapcsolatom – meséli.

Majd tevékenységükről beszél: a programirodát elsősorban az a szándék hívta életre, hogy munkatársaik hatékonyan segítsék az uniós források felhasználását a kedvezményezetti oldalon. Rendszeres kapcsolattartással végigkísérik a pályázatok útját. Ügyfeleik leginkább a vállalkozói rétegből kerülnek ki. A legnagyobb szegmenst a mikrovállalkozások adják, de kapcsolatban vannak civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és magánszemélyekkel is, akik vállalkozást akarnak indítani. A célközönséget a pályázati konstrukció határozza meg.

– Élveztem a tanácsadói létet, kitartóan dolgoztam és jó visszacsatolásokat kaptam, egy idő után vezető tanácsadó lettem. 2019-ben pedig egy megüresedett pozíciót betöltve neveztek ki térségi igazgatóhelyettessé. Az SZPI-n belül a Nemzeti Programok Igazgatósága szervezeti egységhez tartozunk. Az EU-s forrásokra pályázókat és a források kedvezményezettjeit támogatjuk helyben a projektek tervezése és végrehajtása során. A négy térséget egy-egy igazgatóhelyettes irányítja. Területileg Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém megye tartozik hozzám. Harminc tanácsadó munkáját koordinálom. Sokat utazom Budapestre, de Tatabányától Nagykanizsáig rendszeresen jelen kell lennem a térségben. Felelősségem, hogy a feladatokat zökkenőmentesen és hatékonyan teljesítsük. Aktuálisan sok munkát ad, hogy tavaly év végén a programirodát nevesítették a lakossági energetikai pályázatban – sokat dolgoztak a kollégáim a magánszemélyeknek szóló konstrukcióban. Az első körös benyújtások lezárultak, most kapják az ügyfelek a hiánypótlásokat, az is munkát ad, ősszel pedig várható a következő kör. Moduláris képzési struktúránkban folyamatos képzéssel érjük el, hogy a munkatársak mindig a legfrissebb információk birtokában legyenek. Alkalmazkodunk az ügyfelek igényeihez. A fő hívószónk/vezérelvünk pedig: a segítség házhoz megy.

Hozzáfűzi még: szolgáltatásuk a kezdeti igényfelméréstől a pályázat benyújtásán át a megvalósításig ingyenes. Bármelyik fázisban lehet a kollégák segítségét kérni. Vas megye egész területéről várják az ügyfeleket, ha valakinek konkrét fejlesztési elképzelése vagy egy adott pályázattal kapcsolatos elképzelése van. Egyedül a pályázatírás nem az asztaluk, de aki maga vállalkozik a pályázatírásra, annak a benyújtásban is segítenek.



Sas Norbert jól érzi magát a szervezetben, a mostani pozícióban. Ha pedig úgy kell lennie, úgyis megtalálja egy következő feladat, amiben kihívást lát majd, amit szívesen csinál, mondja. Egyelőre Vas megyében, azon belül Kőszegen van dolga: odaköti önkormányzati képviselősége is már két ciklus óta. A fejlődés fontosságát ezen a ponton is előhozza: fontos a lakókörnyezete, a város és a munka szempontjából is. Lényeges, hogy a pályázatok rendben legyenek, szűkebb körben pedig, hogy a térség és a kollégái is fejlődjenek. – Tanácsadóként is maximalista voltam, a munkatársaimtól sem kérek többet, cserébe világos, érthető célokat, elvárásokat fogalmazok meg. Nagyra értékelem azokat, akik élvezik a munkájukat, és alapvetőnek gondolom a munka iránti alázatot. A képviselőségnél is az vezet, hogy mi vagyunk az emberekért és nem fordítva. Vezetőként a helyzet ugyanaz, ami a pályázatok kapcsán: nincs megérkezés, csak tanulás élethosszig.