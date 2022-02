Benedikti Árpád, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Vas megyei méhészeti szaktanácsadója szerint a méhészek nagyon várnak egy igazán jó évre. Évek óta nem volt ilyen. A tavalyi év hűvös tavasszal indult, aztán április legelején elfagyott az akác. Sokkal később virágzott, nagyon kevés akácméz termett. Átlagosan kétharmad annyi méz termett, mint máskor. Az ősz és a tél is borzasztó száraz volt. Alig esett mérhető csapadék az elmúlt hónapokban. Ha nincs nedvesség, akkor nincs nektár. Aggasztónak tartja a repce mostani állapotát is. Mintha le lenne maradva fejlettségben az állomány, sűrűségben is.

– Az is probléma, hogy az enyhe tél miatt sok helyen nem kerültek nyugalomba a méhcsaládok – állítja Benedikti Árpád. – A méheknek szüksége van a téli nyugalomra, amikor néhány hétig fiasításmentes állapot van, az anya nem petézik, nem nevelnek utódokat. Egy nyugalomban lévő méhcsalád a betelelés időszakában január végéig 2-3 kilónyi mézet fogyaszt el. Aktív időszakban hetente fogyaszt két kilót. Amikor a méhcsalád fejlődésben van, 35-37 Celsius-fokot tart a kaptáron belül. Nyugalomban 15-17-et. Ez hatalmas különbség. Ezért nem mindegy, mikor kezdik el az aktivitást. Most előbb kezdték el. Hamarabb és gyorsabban nő meg a fogyasztás. A most fejlődő méhek nagyon drágák, sok energiába kerül felnevelni őket, és az életrevalóságuk, az erejük sem lesz jó, mert nem fogyasztottak virágport. Ha csökken a tartalék eleség, a méhcsalád visszafogja magát, elkezd takarékoskodni, és a saját fejlődését hátráltatja. Amikor indulna a természet, nagyon visszafogottan működnek.

Bárdics János, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szombathelyi Szervezetének elnöke szerint január elsején a szokatlanul meleg időjárás miatt volt egy tisztuló kirepülés, amely jól jött a méhcsaládoknak, mert a bélsarat ki tudták üríteni.

– Az viszont aggasztó, hogy a sok családnál nem állt le az enyhe idő miatt a fiasítás – állítja a szakember. – Azok között a családok között, amelyek átfiasítottak, volt öt-tíz százalékos pusztulás. Ugyanis a hidegben a fiasítást kell melegíteniük, elfogy körülöttük a táplálék, nem tudnak továbbmenni, és elpusztulnak – pedig a kaptár többi részében a lépekben ott van a méz. A másik probléma, hogy hamarabb elhasználódnak a méhek. A folyamatos fiasítás miatt többet kell fűteni, a fiasítást etetni kell, a saját zsírtestüket is elhasználják, korábban megöregszenek, tavaszra elhullanak. Korán megcsappanhat a mézkészlet, ezért a méhészek fehérjéket, ásványi anyagokat, valamint vitaminokat tartalmazó cukorlepénnyel segítik átvészelni ezt az időszakot.