A szakma szeretete Pammer István vérében van: már dédnagyszülei is úgynevezett hangyakocsmárosként tevékenykedtek. – Amikor bekerültem a vendéglátásba, a tanítómestereim mindig arra intettek: itt egy a legfontosabb, az pedig a vendég – emlékszik vissza István, aki ma is vallja, ahhoz, hogy a vendég és a vendéglátóhely között kötődés tudjon kialakulni, úgy kell kezelni a vendéget, mintha ő lenne a minden.

A kastélyszálló vezetőjeként ezt úgy csinálta, hogy felszolgálóival már a ház előtt, italokkal várták a hozzájuk érkezőket. Onnantól kezdve pedig a vendégekhez igazodtak: ha ők két napig fent voltak, akkor a személyzet is, ha pedig magányra vágytak, nem zavarták őket. – Arra, aki egyszer már megfordult nálunk, igyekeztünk visszaemlékezni: hogy mit szeretett, mivel lehetett a kedvében járni – idézi fel.

Mint mondja, a mai rohanó világban is igénylik a vendégek, hogy a pincérek előre köszönjenek nekik és bizony azt is jó néven veszik, ha emlékeznek arra, hogy mit és hogyan szeretnek. Vallja: egy jó vendéglátós ismeri törzsvendége szokásait, tudja, menynyire szereti melegen az ételt, de azt is meglátja rajta, hogy éppen milyen hangulatban van. A jó vendéglátós olykor barát és pszichológus is egyben. A manapság kialakuló tendencia, miszerint az emberek minél gyorsabban le akarják tudni az étkezéseiket még akkor is, amikor étterembe mennek, elkeseríti. Nem beszélve arról, hogy a fiatalok „törzshelyei” sok esetben a gyorséttermek lettek. Szerinte annak az egy órának, amíg az ember beül egy vendéglőbe, a kulináris élményekről kell szólnia, valamint arról, hogy a vendéglősök lelkiismeretesen kiszolgálják őt.

– A mai felgyorsult világ még nagyobb odafigyelést igényel a személyzet részéről. Nem szabad attól tartani, hogy megkérdezzük, milyen napja van a vendégnek, vagy bántja-e valami. Az én időmben olyan kapcsolatok is kialakultak vendéglős és vendég között, amiben a legszemélyesebb dolgaikat is megosztották velem a hozzám betérők – mondja.

Pályafutása során számos törzs vendége volt, híres emberek is szívesen jártak vissza hozzá: úgy emlékszik, Torgyán József nagyon jó vendég volt, de amikor Vasszécsenyben járt, mindig izzott körülötte a levegő. Visszatérő vendégei között tudhatta még a színészlegenda Bessenyei Ferencet is, aki anynyira szerette a kastélyszállót, hogy egyszer még verses délutánt is tartott ott – fizetség nélkül. István mai napig jó kapcsolatot ápol egykori törzsvendégei közül többek között Straub Dezsővel és Nyertes Zsuzsával is.

– Ők mindig úgy vették fel a telefont: „Pista, eljönnék hozzád!” Én pedig szívesen fogadtam őket – idézi fel. Törzshelykutató játékunkkal kapcsolatban azt mondja: bízik benne, hogy az elmúlt két évben megtépázott vendéglátást egy kicsit újra a figyelem középpontjába helyezi. Biztos benne, hogy az élen egy házias, magyaros vendéglátóhely fog végezni – egy olyan hely, ahol a vendég a minden.