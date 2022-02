Amint mondta, a díjat nagy megtiszteltetésnek érzi, elismerésnek veszi, öt éve dolgozik a segélyhívóközpontban, próbál mindent jól csinálni, precíz és gyors lenni, hogy a bejelentő is minél hamarabb megkapja a segítséget. Kihívásokkal teli ez a munka, mindig van valami új, hasonló típusú esetek adódnak, de két egyforma tényleg nincsen – mondta Nagy Péter operátor, aki magyar és angol nyelven is fogad hívásokat. – Nappali műszakban több egészségügyi panasz érkezik be, hajnalban inkább közlekedési balesetekkel kapcsolatos hívások. Véletlen, hogy mikor mi történik, bármi lehet, egy égő lakóház vagy egy zuhanó hőlégballon.

Ez utóbbi is olyan eset volt, amit többen is bejelentettek, ahogy például egy tömegkarambolt is az autópályán. Kevés a sikerélmény ebben a munkában, mélységes hivatástudat, kitartás kell hozzá, hiszen tizenkét órában jönnek a rossz hírek, ez nagy pszichés terhelést jelent. A segélyhívásfogadó nem kap visszajelzést arról, mi lett a vége egy ügynek, esetleg értesül a híradóból vagy az újságból, hogy például megmenekült-e az illető, akinek mentőt kapcsolt. De az a puszta gondolat is erősíti az operátort, hogy segítséget tud nyújtani a gyors, precíz adatfelvétellel, a helyzetfelismeréssel, lényeglátással, érzelmi és értelmi intelligenciával.

Nagy Péter elmondta, a tizenkét órás munka, amire áttértek, számára több pihenőidőt jelent, egy nappali és egy éjszakás műszak után két szabadnapot kapnak a hívásfogadók. A Covid-járvány előtt úszni járt, az utóbbi években, ha teheti, sétál, kirándul. Ez olyan munka, amit az ember nem visz haza, otthon már nem szabad rágódni rajta