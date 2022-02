A szennyvízátemelő kikerült a gyógyfürdő területéről, és több mint 2,5 kilométer hoszszan kicserélték a szennyvízvezetéket. A beruházás összértéke 330 millió forint volt, amihez a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 315 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított Bük önkormányzatának.

– Kevésbé látványos, de annál hasznosabb – mondta dr. Németh Sándor polgármester a projekt önkormányzati eleméről; beszédében köszönetet mondva a megvalósító partnereknek és Ágh Péternek, a térség országgyűlési képviselőjének is.

Szennyvízátemelőt avattak tegnap BükfürdőnForrás: Ohr Tibor

Dr. Németh Sándor polgármester felidézte: az 1970- es években készült Bükfürdő szennyvízelvezetése, a rákötések nyomán növekvő terhelést nehezen bírta a csatorna. A visszaáramló szennyvíz a fürdőn, a szállásadóknál és a vendéglátóhelyeken is gondot okozott. A régi szennyvízátemelő az elhelyezkedése miatt is cserére szorult: a sétány mellett útban lett volna egy bővítésnél. Az új létesítményt a mezőgazdasági terület és a fürdő parkolója között helyezték el. A kivitelező 2021 áprilisában kezdte, és határidőre befejezte az építkezést. 1,6 kilométer nyomóvezeték és 1 kilométer gravitációs vezeték készült, és bekötöttek a szennyvízhálózatba még egy éttermet és egy szállodát. A biztonságos szennyvízelvezetéssel későbbi turisztikai fejlesztéseket is megalapoztak.

A „Bükfürdő 2021” projektben egy magáncég átépíti a szabadidőközpontot, élményközpont készül. A Büki Gyógyfürdő Zrt. a kempingfejlesztésen és konyhaépítésen dolgozik. Vezérigazgatója, Koós Melinda úgy fogalmazott: a szennyvízberuházás a fürdő és a kemping működésének üzembiztonságot ad. Rádonyi László, a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója azt mondta, a szolgáltató öröme, hogy az üzemeltetés során nem kell zavarni a fürdőt. Ágh Péter országgyűlési képviselő az ünnepségen kifejtette:

– Ez a fejlesztés is tanúsítja, hogy együtt sikerrel tudtuk építeni Büköt és Bükfürdőt, és ez a jövőben is így lesz. Együttműködésünk eredményes: megújult a városon átvezető főút, a templom előtti terület, kerékpárutak épültek, megszépült a büki városközpont, támogatást kapott az óvoda, új játszóteret adhattunk át, fejlesztések érintették a fürdőt, csapadékvíz-elvezetési beruházás zajlott, építik a fürdő főbejáratát, elkezdődött Bükfürdő központjának kialakítása. Emellett jelentős iparfejlesztések is zajlanak. Ez a közműberuházás pedig csak egy szelete mindannak, ami még Bükön épülni fog – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő az avatón