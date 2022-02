Atomerőmű SE–Falco Volvo Alpok Autó Szombathely 65-82 (19-20, 12-23, 20-20, 14-19)

Paks, 800 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Praksch P., Tőzsér D., Szilágyi B.

ASE: Kovács A. 4, Frank 2, Taylor 22/9, Pacevicius 8, Goins 9/3. Csere: Brown 6/3, Brzoja 5, Kis R. 9/9. Edző: Petar Mijovic.

Falco: Váradi 15/6, Somogyi 10, Clark 13/9, Golomán 10/3, Keller 8. Csere: Barac 9, Perl 15, Hawkins 2, Kovács B. –, Verasztó –, Sövegjártó –, Takács –. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0-2. 5. perc: 7-11. 9. perc: 17-16. 13. perc: 25-30. 18. perc: 27-37. 20. perc: 31-43. 23. perc: 36-50. 26. perc: 38-55. 30. perc: 51-63. 34. perc: 55-70. 38. perc: 59-79.

Kipontozódott: –.

A sereghajtó fogadta az éllovast. A Falco legutóbbi öt bajnokiját megnyerte, a Paks az előző öt meccsét elbukta. Egyértelműen a szombathelyi gárda lépett pályára esélyesként – annak ellenére is, hogy sérüléssel bajlódó Benke Szilárd ismét hiányzott.

Harcias, lendületes játékkal nyitott a Paks, de könnyedén felvette a tempót a Falco. Mind a két fél sokat hibázott támadásban, ziccerek, büntetők is kimaradtak – így szerényen csorogtak a pontok. A 2. perc végén még csak 0-2-es állást mutatott az eredményjelző. Aztán beindultak a csapatok, beindult a pontgyártás. A Falco járt előrébb, de a házigazda ott loholt a nyomában. A lepattanókat is jobban szedte a szombathelyi alakulat – így azért kézben tartotta az irányítást (5. perc: 7-11). Szívósan küzdött a házigazda, és egyre jobban dobott távolról. Sőt, a remek formában kosárlabdázó Taylor ziccerével az első negyed hajrájában fordított is (9. perc: 17-16).

Az etapot a meccsbe jól beszálló Barac duplája zárta – így egy ponttal megnyerte a játékrészt a Falco (19-20). Váltott pontokkal, váltott vezetéssel kezdődött a második negyed. Aztán úgy tűnt, hogy a Falco rendezte a sorait (13. perc: 25-30) – Perl is belelendült. Remekül működött a szombathelyiek védekezése, időt kellett kérnie a Paksnak. Majd egészpályás letámadásra, agresszívabb játékra váltott. Hiába, maradt az irányítás a Váradi által vezérelt vasiaknál. Ismét időt kért az ASE. De Golomán triplája után 10 pontra hízott a vendégek előnye (18. perc: 27-37). Büntetőkkel araszolt a Paks. Végül 12 pontos szombathelyi vezetésnél következett a nagyszünet (20. perc: 31-43).

Fordulás után gyorsabb játékkal tért vissza a pályára a házigazda, de minden paksi pontra érkezett szombathelyi válasz. Stabil előnyt épített ki magnak a Falco (23. perc: 36-50). Szorgalmasan forgatta a szakmai stáb a csapatot, de így is a 20 ponthoz közelített vasi fór– Perl és Váradi játszott roppant ponterősen (26. perc: 38-55).

Olajozottan működött a Falco gépezete, úgy tűnt, hogy lassan felőrli ellenfelét. Aztán beesett zsinórban három paksi tripla – és a játék képe alapján teljesen váratlanul valamelyest visszajött a meccsbe a házigazda (30. perc: 51-63). Golomán 2+1-es akciója nyitotta a negyedik negyedet. Maradt az irányítás a szombathelyi csapatnál. Minden mindegy alapon rohamozott, tüzelt becsülettel az ASE, futott az eredmény után. De a Falco – a hajrára visszatérő Keller vezérletével – visszavert minden felzárkózási kísérletet. Az utolsó percekre pedig nem maradt izgalom (28. perc. 59-79). A vártaknak megfelelően biztosan nyert a szervezett Falco.