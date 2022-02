A tanú tb- és bérszámfejtőként dolgozott a Czeglédy Csaba által irányított Human Operator Zrt-nél. A tárgyaláson elhangzott, a tanú észrevette, hogy bár ő bevallotta a járulékokat a NAV felé, azokat senki sem fizette be. Ezt szóvá tette Czeglédynek, de ő azt mondta, hogy rendben van az úgy, és hogy ebből nem lesz probléma – tudósított a Hiros.hu.

Írtak arról is: A tanú kifejtette, Czeglédy azt kérte tőle, hogy legyenek meg a bevallások, a járulék-ügyintézések, amiket a tanú a baloldali politikus helyett írt alá, majd meg is kérte a tanút arra, hogy ezt senki ne lássa.

A beidézett megjegyezte, hogy mind a ketten tudták, hogy ez így nem szabályos. A tanú mindegyik iskolaszövetkezet folyószámlájára rálátott, ott vált egyértelművé, hogy az ÁFA sincs befizetve. A kihallgatáson elhangzott, hogy körülbelül évente változtak a szövetkezetek, tehát a sorrend az volt, hogy nem fizették be a járulékot, majd felszámolták az iskolaszövetkezeteket - számolt be a Hiros.hu.

A kecskeméti hírportál tudósításából az is kiderül: A tanú szerint az ügy vádlottjai számára nyilvánvaló volt, hogy az iskolaszövetkezeteket a Human Operator Zrt. vezetője irányítja. A beidézett azt is elmondta, hogy az „Idehaza” Szövetkezet kapcsán Czeglédy elvárása az volt, hogy mivel ez egy kirakat szövetkezet, ott mindennek rendben kell lennie, ezért mindent be is fizettek.

A tanú beszélt a zsebbe juttatott pénzekről is, amelyekből ő is adott át embereknek. Czeglédy Csaba egyik fő embere szerint például főnöke havi másfél milliót kapott borítékban.

A baloldali politikus a hallottak kapcsán nyilatkozatot tett a Kecskeméti Médiacentrumnak. – A ma meghallgatott tanú, aki korábban vádlott volt, többségében az iskolaszövetkezet jogszerű működéséről, illetve az ő jogszerű tevékenységéről beszélt, hiszen az iskolaszövetkezetek tb-ügyintézője volt, pár lényeges hazugságával még szembesíteni fogjuk, de erre ma már nem jut idő, csak a következő napokban – mondta Czeglédy.

A tanú egyébként a mostanit megelőző, szegedi eljáráson bűnösnek vallotta magát és több mint 30 hónapot ült börtönben. A beidézett azt mondta, végiggondolva az eljárást és a várható tárgyalásokat, tisztában volt vele, hogy nem lesz képes végighazudni a tárgyalási eljárást, így a legegyszerűbb, ha szembenéz a tényekkel, és felvállalja az igazságot. A tanú kihallgatása csütörtökön folytatódik.