A lap emlékeztet: Uwe Hochgeschurtz, az Opel vezérigazgatója néhány napja egy német újságnak adott interjújában bejelentette, két éven belül az Opelnek minden modellje elérhető lesz teljesen elektromos változatban is, akkumulátoros hajtással, illetve Európában az Opel 2028-tól nem is értékesít többé belső égésű motorokat. A Világgazdaság e kijelentés fényében annak járt utána, milyen jövőt szán a vállalat a magyarországi Opel-motorgyárnak. Mint írják, az üzem a Stellantis csoportosulás részeként nemcsak az Opel márka személyautóiba gyárt motorokat, jelenleg is szállítanak a Peugeot, Citroën és DS márkáknak belső égésű benzines motorokat.

– A jövőben termékskálánk bővül az új generációs, négyhengeres benzinmotorral, amely a Stellantis csoport márkáinak hibrid meghajtású modelljeibe lesz szerelve, vagyis még sok évre előretekintve adott a piac a termékeink számára. Zajlanak az új motor bevezetésének előkészítő munkálatai a folyamatos termelés mellett – közölte az Opel Szentgotthárd. A Stellantis csoport tavaly év elején jelentette be, Szentgotthárdra hozza az 1,6 literes benzinmotorok új generációjának gyártását, és évi 200 ezer 1,6 literes benzinmotort gyártanak, ezzel a mostani évi 390 ezres 1,2 literes benzinmotorgyártással együtt 590 ezerre bővül az évi kapacitásuk.

A sorozatgyártás 2023 első felében indul, jelentősen megnöveli majd a dolgozói létszámot is. A cikkből kiderül, a járvány miatti beszállítási nehézségek miatt a szentgotthárdi gyár is ki volt téve a piaci igények állandó változásának, ugyanakkor a rugalmasságuknak köszönhetően el tudták kerülni a huzamosabb leállást a termelésben, és csak egy-egy műszak törlésére vagy átalakítására volt szükség, nem kellett napokra leállítani a termelést. A vállalat tájékoztatása szerint kisebb darabszám-korrekcióra rászorult ugyan a gyár, de kihasználtságuk a csoporton belüli átcsoportosítások révén kielégítő volt.