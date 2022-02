A vasi kisvárosban egy igazi legendás törzshelynek számított. Mindenki ismerte, tudta, ha ide betér, minőségi kiszolgálásban lesz része. A helyi kosárlabda-együttes a ’80-90-es években rendre itt étkezett. 1990-ben itt ünnepelték első Magyar Kupa-sikerüket is a drukkerekkel. Ide kapcsolódik egy helyi legenda is: a pultra kihelyezték a serleget, hogy mindenki megcsodálhassa, de lába kelt és azóta is bottal üthetik a nyomát. Mint ahogy a Fényesnek is: tönkrement a kétezres években, sokáig az enyészet vette át az uralmat, és tartotta magát, míg néhány évvel ezelőtt átadta helyét a Rákóczi 10 Lakóparknak. Egy kis „szelet” azonban megmaradt belőle az utókornak: utcafronti falának egy része betagozódott az új épületek közé, itt éli már tovább életét.