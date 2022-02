Az Országos Gaming Expo két hónapon át tart és 19 helyszínt érint, vasárnap Szombathely volt soron, ezért az Arena Savaria erre a napra egy hatalmas játékbarlanggá alakult át.

Belépéskor mindjárt a játékuniverzum egy-egy kitalált karaktere fogad, akikről gyorsan kiderül, nemcsak modellek, maguk is lelkes játékosok. De hiszen az itt mindenki, autós, focis, stratégiai, egyre megy, van itt minden. Miközben a teljesen valósághű autósszimulátoron valaki épp a pályakör megdöntésére készül, mellette néhány méterre egy másik játékos egy Commodore 64-en vesz üldözőbe egy néhány pixelből álló színes szörnyet. A színpadon élő közvetítés mellett feszülnek egymásnak a joystickok, a játék állását pedig hatalmas LED-falon követni is lehet. A Star Wars-sarok után nem sokkal találok rá a VR szemüveges standra. Egy lövöldözős játékot választok, azt ígérik, amint kiválasztom a fegyveremet, máris megküzdhetek online érkező ellenségeimmel.

Gyorsan kiderül, hogy felkészületlenül ugrottam a másik dimenzióba, becsapott elmém nem tudott mit kezdeni azzal, hogy virtuális hősként hatalmasakat ugrom, miközben én a valóságban egy helyben állok. Hosszú percekig tartó émelygéssel fizetek érte. Ami persze nem véletlen, még csak nem is szokatlan, ott hibáztam, hogy nem tartottam be a fokozatosság elvét – mindezt már az eSport Szombathely Sportegyesület elnöke, Halmos Máté mondja.

Tőle tudom azt is, hogy a VR szemüvegekkel a gyógyászatban is komoly sikereket értek el, például a mozgásszervi betegségek kezelésében vagy fóbiák legyőzésében. Itt ismerem meg a 11 éves Zsombit, aki felnőttek között versenyez a magyar Forma–1-es bajnokságban. Zsombi komolyan veszi a játékot, heti harminc óra virtuális száguldozás és egy edző segítsége kell ahhoz, hogy jöjjenek az eredmények. Álma, hogy egy nap majd beülhet egy igazi versenyautóba is.