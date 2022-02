Két jerke közvetlenül egymás mellett feküdt élettelenül, a harmadik egy kicsit távolabb. Az állatok egy ideje gondosan kiépített kerítés mögött éltek, nagy területen, közvetlenül Horváth Richárd szülői háza mögött. Volt idő, amikor szabadon legelhettek, de a gazda úgy gondolta, jobb az óvatosság. Elmondása szerint korábban tyúkok, libák és nyulak is a vérszomjas kutyák áldozatául estek. Nem csak az ő állatai, másoké is. December 7-én történt az első nagyobb baj: a kutyák akkor végeztek az egyik jerkével.

Hétfőn este a többit, három nőstény juhot pusztítottak el a vérengző ebek. – A szomszéd hívott fel, hogy a kutyák ismét akcióba lendültek, menjek azonnal. Sajnos már nem tudtam segíteni. Mind a négy juhom elpusztult. A korábbi eset kapcsán is jeleztem, hogy valamit tenni kellene. Most azért fordulok a nyilvánossághoz, mert félek, hogy az állatok után az emberi élet is veszélybe kerül – mondta Richárd.

Horváth Richárd mind a négy jerkéjét elveszítette: „Amit tudtam, megtettem” Forrás: © Szendi Péter / Szendi Péter

A rendőrség decemberben is kiment Richárdékhoz, felvette az adatokat, majd megtette a szabálysértési feljelentést. Mivel egy állatról volt szó, az eset nem érte el a bűncselekmény kategóriát. A kutyatulajdonos pénzbírságot kapott, hogy mennyit, azt Richárd nem tudja. De számára nem is ez a lényeg, sokkal inkább az, hogy újra megtörtént az eset, ezúttal sokkal brutálisabban. Pedig mindent megtett, hogy ezt megakadályozza.

– Amit tudtam, megtettem az állataim védelmében. Szerintem a négy juh egy kutyát még elhajtott volna, de kettő ellen esélye sem volt. Nálunk már lezárult a téma, minden állatunk elpusztult. Nincs mire vigyáznom, de félek, hogy a kutyák az embert is megtámadják. Úgy tudom, a hatóság megállapította, hogy a kutyák tartási körülményei megfelelőek, de azért az mégiscsak abszurd lenne, ha a történtek után is minden maradna a régiben. Megtudtuk: az esetek körülményeit a Körmendi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárásokban vizsgálja.