A Jókai utca és a kapcsolódó útszakaszok felújítása több évtizedes hiányt pótol Felsőcsatáron. Sáros utcának hívták a Jókai utcát a helybeliek, nóta is született róla – mondta dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő az átadáson. Hozzátette: ennél is fontosabb, hogy az idei évben megújul teljes hosszában a falun átvezető főútvonal is, amely állami kezelésben van. Konczér Katalin polgármester asszonytól megtudtuk: Felsőcsatárnak ezt a részét Bogdánnak hívják egy valamikori birtokos neve után, és a baráti társaságoknak, családoknak, amikor egymást látogatták, bizony nagy sárral kellett itt megküzdeniük.

Gyerekként élte meg, hogy amikor megérkezett valaki, térdig sáros volt, és elkezdte (ez volt a bejövetel a házhoz): „Bogdán, Bogdán, sáros Bogdán, te vagy az oka mindennek”. Egy idős helybeli lakos visszaemlékezett: még a lovas kocsi sem ment fel ezen az úton, akkora volt rajta a sár. A Jókai utcán kívül a Vadrózsa utca százhúsz méteres szakaszát érintette a felújítás, illetve a Rozmaring utcát, ezen a falurészen van a temető, amely most jól megközelíthető.

Dr. Hende Csaba a faluvezetéssel egyeztetett a pályázati forrásokról, Bíróczki Zoltán tűzoltóparancsnokkal az önkéntes tűzoltók számára szerezhető támogatásokról. Az országgyűlési képviselő a helyieknek arról is beszélt, hogy a riválisa azzal kampányol, hogy ő majd elintézi, hogy bevezessék a földgázt Felsőcsatárra. Ám ezt nem kell „elintézni” senkinek, mert ezt törvény rendezi: az önkormányzat megfelelő igény összegyűjtése esetén fordulhat a szolgáltatóhoz, amely köteles idehozni a gázvezetéket. De a gazdaságossági szempontok alapján nem biztos, hogy ez a legjobb fűtési mód, jó alternatívák vannak beruházási és működtetési költségben egyaránt.

Dr. Hende Csaba ismertette azokat a számításokat, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy a kazános gázfűtés a legdrágább, és olcsóbbak a hőszivattyús vagy napelemes megoldások. Arra is felhívta a figyelmet, hogy év végéig felvehető az a hárommillió forint állami támogatás, amely hatmillió forintos lakásfelújítás esetén fedezi a költség ötven százalékát.