Ha nem jön seregély, vad, jég, a metszés az, ami meghatározza a mennyiséget: aki jó minőséget akar, annak jól kell metszenie is – magyarázza felváltva apa és fia. Enyhe a tél idén is – Kőszegen mindössze mínusz hét fokig ereszkedett a hőmérő higanyszála – ami egyfelől jó, melegben jobban esik a munka, másfelől meg rossz, mert a kártevők vígan vannak. Kampits Ernő szerint azonban a természet mindig kompenzál, ha jön egy fagy, és elviszi a termést, a következő évre sok tartaléka marad a növénynek, igaz, termés híján nemcsak a pince, a gazda pénztárcája is üresen marad. És persze a fagy kár egymás után többször is bekövetkezhet, ahogy ez itt a tankertben is rendre megtörténik az almával. Sajnos a terület fekvése nem a legideálisabb tájolású, ugyan a klímája kiváló, a látvány is megér minden pénzt, viszont a napsugarak érhetnék meredekebb szögben a tájat, ráadásul, mivel a hideg „lefelé folyik”, a terület alsó vége erősen fagyzugos.

A tankertben – miután itt a profitszerzés nem szempont – szépen megfér egymás mellett az intenzív és a hagyományos művelés, és van mód a kísérletezésre is, ezért aztán ültettek 900 tő furmintszőlőt is, ami a filoxéravész előtt Kőszeg egyik ősi fajtája volt. Az öreg gyümölcsfák mellett friss telepítésű körtével is büszkélkedhetnek, ám ennek gyümölcsét a mostani diákok aligha élvezhetik, három év még, mire termőre fordul. Az őshonos fajtákat rejtő tündérkerttel átellenben mentával és tárkonnyal gazdagon vetett fűszerkert, mellette fóliasátrak, nyáron itt emberméretű paradicsombokrok díszlenek.

A kert körbe van kerítve, de a kerítés a nyulaknak valószínűleg csak a játszókedvét növeli, ahogyan az őzeknek sem jelent különösebb akadályt. Három hónappal ezelőtt egy őzcsalád be is költözött, és talán még most is a gyenge hajtásokat rágcsálnák, ha nem tessékelték volna ki őket. Nem csoda, ha a diákok szeretnek itt, Kampits Ernő azt meséli, sokszor meglepődnek, hogy már véget is ért a gyakorlat.