– December 25-én este kezdett fájni Benedek hasa: nem tudott ülni, éjszaka is többször megébredt a fájdalomtól. Nem tudtuk mire vélni, még az is eszünkbe jutott: talán izgul valami miatt, hiszen sokszor a megfelelés hajtja. Karácsony után, 27-én reggel a férjem vitte el a háziorvoshoz, aki azonnal kórházba utalta. Engem a munkahelyemen ért a hír: menjek haza azonnal, Benedeknek Pestre kell utaznia, az elsődleges vérvétel ugyanis kimutatta, hogy leukémiás. A helyzetet nehezítette, hogy covidos lett, így a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Covid-részlegén töltöttünk 11 napot, csak utána kerülhetett át az onkológiára. Elkezdődtek a vizsgálatok: csontvelő-mintavétel, lumbálás, hogy meg tudják állapítani, milyen típusú a leukémiája, és hogy van-e nála idegrendszeri érintettség. Szerencsére kiderült, hogy nincs – mondja Benedek édesanyja, és ahogy beszél a betegségről, érződik, hogy rengeteg olvasott a témában.

– A fiunknak akut limfocitás leukémiája van, ami általában gyermekkorban alakul ki gyorsan, hevenyen, de előfordulhat felnőtteknél is. A csontvelő nem képes egészséges vérsejteket termelni, ami alacsony hemoglobinszintet és alacsony vérlemezkeszámot okoz. Azonnali kezelésre van szüksége, nehogy a rossz sejtek bekerüljenek a véráramba, és további szerveket megtámadjanak. Kiderül még, hogy a gyermekkorban kialakuló ALL nagyon jó gyógyulási hajlammal, 80-90 százalékban gyógyítható. Minden esetben kemoterápiás kezelésre van szükség. A nagy dózisú kemoterápia mellett pedig szteroidot adnak.

Szigorú protokoll szerint működik minden: Benedek januárban megkapta az első adag szteroidot, amivel felkészítették a szervezetét. Az első kezelés 33 napig tart, ma ér véget: meghatározott napokon kapta a kemoterápiát tíz alkalommal, mellette csontvelő-mintavétel, lumbálás történt folyamatosan, hogy ellenőrizni tudják, milyen fokú a rákos sejtek jelenléte. Az eredmény határozza meg, hogyan tovább.

Jó esetben további másfél évig tartó gyógyszeres kezelés következik, amikor már a korábbihoz hasonló teljes életet élhet. Onnantól kezdve öt év kell, hogy kimondható legyen a teljes gyógyulás. Akárhogy is nézzük, derült égből a villámcsapásként érte a betegség a családot. Képzeljenek el egy ötödikes kisfiút, aki egész nap ficánkol, biciklizik, fut, focira jár, mozgékony, jól érzi magát a suliban. A szabadidejében focizik, zongorázik, tamburica-zenekarba, hagyományőrző csoportba jár, rengeteget biciklizik, imád a család kölyökkutyájával játszani, ugyanolyan csibész, mint a többi, hasonló korú gyerek. Csak éppen reggel még játszik, délelőtt orvoshoz megy, aztán Pesten egy kórházban fejezi be a napját. Alizékban felmerült, időben fordultak-e orvoshoz.

A válasz az volt: nem hibáztak. Benedek egyébként mindig sápadt, fehér bőrű fiú volt, most a hasfájása volt az egyetlen tünet, amely jelezte, hogy baj van. A kór konkrét oka nem ismert, lehet genetikai, szerepet játszhatnak a kialakulásában környezeti tényezők, vagy ezek kombinációja is lehet az alapja.

– Benedek alapvetően víg kedélyű gyerek. Amikor átkerült az onkológiára, még virgonc is volt, de ahogy teltek a napok, a bezártság rányomta a bélyegét a hangulatára, és nehéz kimozdítani ebből az állapotból. Szülei kétségbeesését mostanra felváltotta az optimizmus. – Nem adjuk fel könynyen. Nem kesergünk, hanem felemeltük a fejünket, és Benedeknek sem engedjük, hogy feladja. Minden rosszban megkeressük a jót, és nagyon örülünk az apró eredményeknek, annak például, hogy két hete leengedték az udvarra. Aliz azt mondja, nagy és összetartó a családjuk, a baráti kör. Mindenki kedvesen segíteni akar, sok emberre számíthatnak, barátokra is. A férje, Krisztián és az ő munkahelyén is maximális támogatást kapnak.

Ugyanígy az iskolából is: Benedeket a régi osztálytársai és a mostaniak is rendszeresen keresik, a Bersek-iskolában az osztályfőnök is segítőkész, sokszor érdeklődik a kisfiú állapota iránt. A környezetükben egytől egyig mindenki azt érezteti, hogy velük van, együtt szorítanak, hogyha ma letelik az első kezelés, jó eredményeket kapjon. Benedek édesanyja – mintegy bizakodó zárszóként – azt mondja:

– Sokszor lényegtelen dolgokon akadunk fenn, és amikor jön a baj a közvetlen környezetünkben, akkor döbbenünk rá: ezek csak az életünk szösszenetei. A család a legfontosabb, és nem az, hogy mit mond a külvilág. Szerencsések vagyunk, mert a közösségünk nagyon öszszetartó. Hálás vagyok, hogy ilyen sok jó ember vesz körül minket.