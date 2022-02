Tavaly mintegy 94 millió forint támogatást nyert Horvát­zsidány a Magyar falu programban. Ennek része volt a falugondnoki szolgálatot segítő kisbuszra kapott és a kommunális eszközbeszerzésre nyert összeg, 15-15 millió forint. A Közös Önkormányzati Hivatal felújítására 29 millió forint támogatás érkezett, útfelújításra 35 millió forint, ebből a közlekedésbiztonságot szolgáló útcsatlakozások kialakítását és a Kossuth utca felújítását tudják elvégezni. Folyamatban van a bölcsőde építése egy 160 millió forintos EU-s támogatásból, szeptemberre készül el. A nemzetiségi támogatások összege is meghaladta a 20 millió forintot.

– Nagyon jó az együttműködésünk Ágh Péter ország­gyűlési képviselővel, mindenben támogatja céljaink elérését – mondta Krizmanich István polgármester. Hozzátette: tavaly a tankerület sikeres pályázatának köszönhetően sikerült kicserélni az iskola tetőszerkezetét, amely 50 millió forintba került. Így sokéves probléma oldódott meg, végre nem ázik be. Szintén az elmúlt évben készült el az idősek klubja egy 50 millió forintos TOP-pályázatból. Krizmanich István azt is elmondta: idén a Magyar falu programban újabb pályázatokat adtak be: a hivatal emeletén közösségi tér átalakítására 26 millió forintot szeretnének nyerni, a Tömördi és a Posta utca felújítására 44 millió, az orvosi rendelő átalakítására és felújítására 17 millió, a közterületi hulladékgyűjtőkre 6 millió, a közművelődési referens bértámogatására és ezzel összefüggésben pingpongeszközök beszerzésére 3,5 millió forintra pályáztak.

Ágh Péter, a térség ország- gyűlési képviselője így kommentálta a falu fejlődését:

– Horvátzsidány az elmúlt években kormányzati támogatások révén nagyot fejlődött. A rendszerváltás óta eltelt 32 évben is kiemelkedő, ha nem a legnagyobb mértékű fejlesztési sorozat valósulhatott meg. Minderre a Magyar falu program és más központi támogatások adtak lehetőséget. Míg a baloldal miniszterelnök-jelöltje becsmérlően és lenézően beszél a vidékiekről, addig mi a falvak fejlesztését is fontos feladatunknak tartjuk. Ahogy Horvátzsidányban, úgy Észak-Vas megye minden településén találhatunk erre példákat. Míg 2010 előtt a kistelepülések semmilyen komoly lehetőséget nem kaptak az előrelépésre, addig most évről évre újabb pályázatok szolgálják az életminőség javítását. A falvak jövője szempontjából ezért döntő fontosságú az április 3-i választás. A magyar vidéknek előre kell mennie, nem hátra – hangsúlyozta a képviselő.