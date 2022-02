Javult a komfortérzet 21 perce

Korszerűsítették és bővítették a közvilágítást Gasztonyban

Korszerűsítették a közvilágítást, a 142 elavult világítótest cseréje mellett 37 újat is felszereltek. A világítótestek fényérzékenyek, csak akkor kapcsolnak be, ha szükséges, feleslegesen nem fogyasztanak energiát, ezáltal megtakarítás is képződik. Ennek egy része az önkormányzaté lesz.

A megújult közvilágítás átadása. Nagy Miklós polgármester és V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője Forrás: Fotó: Szendi Péter/Vas Népe

Az átadón Nagy Miklós polgármester arról beszélt: megérett a korszerűsítésre a közvilágítási hálózat, elavult volt a rendszer, hol itt, hol ott aludtak ki a lámpák. A település maga keresett megoldást, megállapodott egy szolgáltatóval, amely elvégezte a 142 régi világítótest cseréjét. Emellett 37 új világítótestet is felszereltek a közvilágítással addig el nem látott területeken. Mindez a településnek nem került semmibe, ráadásul a megtakarításon osztozni is tud majd a beruházóval. – A korszerűsítés összességében több mint 47 százalékos villamosenergia-megtakarítást eredményez. A beruházás önfinanszírozó jellegű, vagyis a beruházó a megtakarításból állja a teljes korszerűsítést. Tizenöt évre szól a megállapodás, utána a hálózat teljes egészében az önkormányzat tulajdonába kerül – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy a felszerelt közvilágítási berendezések magyar gyártmányú, magas fényhasznosítású, kiemelten hosszú élettartamú LED-es világítótestek, az adott útgeometriáknak megfelelő fényárammal és lencserendszerrel. Az energiahatékony közvilágítás megvalósítása mellett a településen csökkent a fényszennyezés, az utcák megvilágítási szintje pedig nőtt. Emellett a korszerűsítéssel és a világítótest-hálózat bővítésével jelentősen javult az egyenletesség, így az önkormányzat a lakosság vizuális komfortérzetének javulását is várja a beruházástól. V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy becsülendő a gasztonyi önkormányzat hozzáállása, hiszen maga kereste meg a lehetőséget a közvilágítási problémák megszüntetésére. – A település az elmúlt három évben szép sikereket ért el, megújult az óvoda, új játszótér épült, falubuszt is sikerült beszerezni, illetve utakat is aszfaltoztak. Remélem, hogy ez a fejlődés a jövőben folytatódni fog – mondta a képviselő.