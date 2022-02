Tizenhét éves voltam, amikor tanárt kerestem, ő rácsodálkozott, meddig jutottam egyedül. A tanárom Skóciában él, és skype-on konzultálunk havonta egy alkalommal. Viszem hozzá a dalaimat, eljátszom őket, ő meg elmondja a véleményét. 2018 márciusában kaptam meg a mostani hangszeremet. A videók alapján nem gondoltam, hogy ilyen hangos lesz, szóval füldugóval játszom – nevet. Skót dudán játszani magányos műfaj, kevesebben tartoznak közösséghez, játszanak zenekarban – az hetente közös gyakorlást igényel, az előbbi meg napi többórányit.

Bálint ha csak teheti, egy napot se hagy ki. Indult már szólóversenyen Ausztriában, 2020-ban Karintiában; tavaly négyszer online versenyen. Szalagavatón és két ballagáson is fellépett már. Kizárólag kotta nélkül játszhatnak, memorizálni kell mindent, meséli. A skót dudálásnak ezeréves múltja, máig élő hagyománya van. Skóciában a 800-as évek után terjedt el. Az ország egyik nemzeti jelképeként tartják számon, pedig nem ez a hazája: a dudát római légiósok vitték oda, Európába pedig keletről érkezett. Kétszáznegyven komolyzenei darab maradt fenn – ezek közül persze van, amit Bálint még nem ismer.

A hozzáértők szerint 1780 óta – addig éltek a MacLeod klán dudásai, a MacCrimmonok több generáción keresztül a klán ősi területén, a híres Skye szigeten – nem születtek minőségi művek – avat be a hangszer történetébe. Bálint most tudásban az amatőr és profi szint között mozog. Az oktatója szerint fejlődik, ő ezt kevésbé hiszi el magáról, de azt mondja, ezzel így vannak a profik és a kezdők is.

– Technikailag lehet egyre magasabb szintre jutni és abban is, hogy a játékos miként hozza ki a zenei frázist a zenéből: nemcsak a hangjegyeket játssza, hanem saját stílust is belevisz. A legnagyobb versenyeket profiknak a Skót-felföld fővárosában, Invernessben és Obanban rendeznek. Jó lenne egyszer Skóciába eljutni és az egyik versenyen aranymedált nyerni, ez a tízéves tervei között szerepel. Lehet, hogy programozó lesz, de azzal is kacérkodik, hogy skót dudálni tanítson másokat. Ehhez Glasgow-ban lehet képesítést szerezni, az is Bálint bakancslistáján van, de majd csak a diplomaszerzés után.