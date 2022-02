Károly Dorina 1996-ban született Körmenden, Szőcén nőtt fel. A szülei azóta is ott élnek, Dorina is oda jár haza. Az általános iskolát Nádasdon végezte, ott próbálkozott először versírással. Sok biztatást kapott a tanáraitól, emellett lehetősége volt a helyi havilapban verseket és rövid prózákat publikálni. Középiskolába Szombathelyre, a Nagy Lajos Gimnáziumba járt, ahol kissé háttérbe szorultak az efféle ambíciói.

Diplomáját az ausztriai Karl-Franzens Egyetemen szerezte Grazban, anglisztika alapszakon. Az ott töltött évei alatt talált rá a budapesti székhelyű Előretolt Helyőrség Íróakadémiára, amely fia tal költők, írók tanítását és támogatását tűzte ki céljául. Ide 2018-ban nyert felvételt pályakezdő líra tagozatosként. Az akadémiának köszönheti, hogy visszatalált a szépíráshoz és megjelenhetett első verseskötete. Dorina Budapesten él és dolgozik. Az akadémia mellett az ELTE-n gazdasági és jogi szakfordítást tanul.

– Az ihlet furcsa dolog, mert bár teljes mértékben alá tudom támasztani, hogy vannak alkalmak, amikor valami felkapcsolja az ember fejében azt a bizonyos villanykörtét és a vers szinte írni kezdi magát, a legtöbb vers megírása mégis inkább egy keresztrejtvényre hasonlít. Pár szóval kezdi fejtegetni az ember, de a végéig sok-sok gondolkodásra van szükség, nem ihletre – mondja Dorina, aki elsősorban egy fiatal felnőtt nő kapcsolatokról formált gondolatait írja le, miközben a lírai én próbál némi önreflexivitást és önismeretet is kicsikarni magából. Dorina első verseskötete Nős tények címmel jelent meg az Előretolt Helyőrség Íróakadémia gondozásában. – A verseskötet az akadémián töltött első három évem termését köti csokorba. Bízom benne, hogy lehetőségem lesz majd a most írt verseimet is kiadni, sőt, azt is remélem, hogy tudok annyit fejlődni és tanulni az évek során, hogy a szépírás öregkoromig elkísérjen.