Észak-Vas megye mind a 77 településén, a legkisebb Iklanberénytől a nagy városokig, mindenhol élnek olyan szülők, akikre vonatkozik a kormány döntése. Ágh Péter részletezte is a számokat, ezek a három járási székhelyen a következők: Sárvárra összesen 949 millió 172 ezer 400 forint érkezik 2017 polgárnak, Celldömölkre 612 millió 985 ezer 943 forint 1376 szülőnek, Kőszegen pedig 499 millió 201 ezer 14 forint 1226 dolgozó, gyermekes személynek.

A kisebb városok tekintetében is elkészült az öszszesítés: 475 bükinek 193 millió, 407 csepreginek 165 millió, 410 répcelakinak 199 millió, továbbá 453 vépinek 204 millió forint jár vissza. A falvakba is komoly forrás érkezik a családosoknak, Gencsapátiban például összesen 217 millió, Rábapatyon pedig 127 millió forintot kapnak a központi költségvetésből a családok. Ágh Péter kérdésünkre hangsúlyozta azt is: a magyar gazdasági növekedés mára az egyik leggyorsabb Európában, ami lehetővé teszi, hogy a kormány visszafizesse a tavaly ténylegesen befizetett személyi jövedelemadót.

A családiadó-visszatérítés csaknem 2 millió szülőt érint Magyarországon, és összesen több mint 600 milliárd forintos támogatást jelent. – Ellentétben a baloldallal, mi a családok támogatásában hiszünk, és nem akarunk újabb terheket tenni a vállukra, ahogy azt ők a 2009-es gazdasági világválságkor tették – húzta alá a fideszes országgyűlési képviselőjelölt. A politikus emlékeztetett arra is: Gyurcsány Ferenc, a baloldal valódi vezetője perverz újraelosztásnak nevezte a Fidesz–KDNP kormány családtámogatási rendszerét, nyíltan hadat üzent tehát a családtámogatásoknak. – Ne legyen kétségünk, a baloldal helyi jelöltje is azt segítené elő, hogy a múlt emberei ismét elvegyék a családoktól a támogatásokat – fogalmazott Ágh Péter.