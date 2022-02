A január elején mért 15 Celsius-fokos hőmérséklet is nehezen fér bele a téli időjárásról kialakult korábbi képbe. Vajkovics Balázs agrármérnököt, növényvédelmi szakmérnököt kérdeztük.

– A szántóföldi növények szempontjából az enyhe telek megítélése kettős – állítja a szakember. – Nem mondhatjuk rá, hogy jó vagy rossz, mert elég sok késői vetés van, amelyek jól tudnak fejlődni ebben az enyhe időben. Az a rossz, ha a mostani enyhe idő után mínusz 10-15 fokos hideg jön. Leginkább a hőmérséklet és a csapadék hektikussága a fő probléma. Az én megfigyeléseim szerint az elmúlt három-négy évben az őszi növények azért is hoztak jobb termést, mert a tél nem fogta vissza őket annyira.

Mi még azt tanultuk, hogy a növényeknek kell a nyugalmi állapot, kell a vastag hótakaró, ami megvédi őket az erős hidegtől. A jelek szerint ha ez nincsen, akkor is jól alakulhat a növények fejlődése. A repce és a búza esetében a késői tél az, ami igazán kedvezőtlen. Az áprilisi fagyok is nagy kárt okozhatnak. Az enyhe tél ugyanakkor a kártevők, a gombabetegségek szempontjából káros is lehet, mert nincs meg az a hőmérsékleti minimum, ami megtizedelné a kórokozókat. Január elején 15-16 fok volt. Ez rettentő magas hőmérséklet. A gombáknak maga a Kánaán. Vannak olyan gombák, mint például a kalászosoknál a szártörő gomba vagy a sárga rozsda, melyek 10-15 Celsiusfokban már tudnak szaporodni, károsítani. – A rovar kártevőkkel még nagyobb gond van – folytatja a növényvédelmi szakmérnök.

– A populációk egyedszámának növekedése évről évre egyre erőteljesebb. Ott is hiányzik a megtizedelő mínusz hőmérséklet. Ilyenkor 10-15 fokos melegben a tábla szélétől már megtörténik a betelepedés. Ez most januárban be is következhetett. Ez is jelzi, hogy más a rajzásdinamika. Máshogyan is kellene figyelni, mérni, mint korábban. Nagy probléma, hogy egyre kevesebb növényvédő szer van, amit használhatunk. A védekezési időpontokat is máshogy kell megválasztani. Az időjárás- változás miatt a kalászosok tápanyag-utánpótlását is át kellene gondolnunk. Van egy „nitrátrendelet”, amely szerint február 1-jétől szabad a kalászosok tápanyag-utánpótlását elvégezni; február 16-ától pedig az összes többit. Pedig lehet, hogy előbb kellene. A repce esetében a szárormányos és a nagy repcebolha nagyon korán tud károsítani. A február végi melegek már betelepedést okoznak. Utána nagyon gyorsan bejutnak a szárba.

Akkor már nem tudunk védekezni. Még nem lehet rámenni a földekre, várni kell. A betelepedés után van egy érési-táplálkozási idő, ami 7-8-10 nap szokott lenni. Ezt általában nem lenne szabad megvárni. Folyamatosan monitorozni kellene ezeket a kártevőket sárga tálas és feromoncsapdás módszerekkel. Új bolhafaj is megjelent, de egyelőre számottevő kárt nem okozott. A rajzásdinamika változása és az egyedszám növekedése miatt nehéz a védekezés. A tavalyi száraz télhez képest a novemberi, decemberi csapadékmennyiséget tekintve mintha egy picit jobb lenne a helyzet, de most sincsenek feltelítődve a talajok megfelelő mértékben. Ezek a téli feltöltések a nyári szárazságot tudnák kompenzálni. Ez most már évek óta hiányzik. Ezért fontos, hogy nedvességmegőrző talajművelést végezzünk – hangsúlyozza a szakember. – Ha valaki manapság nem ezt csinálja, az óriási hiba. Minden munkaművelet erőteljesen szárítja a talajt. Minél kevesebbszer bolygatjuk a talajt, annál jobban megtartjuk a nedvességet. Ebből a szempontból a vetés is egy munkaműveletnek számít