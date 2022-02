Ez utóbbi adomány átvételére Jánosházáról a hétéves Máthé Bence, az édesanyját autóbalesetben elveszített kisfiú nevelőszülei (nagynénje és nagybátyja) érkeztek. Baráth né Máthé Erika köszönetet mondott a támogatásért, hozzásegíti őket egy szárítógép vagy egy új gáztűzhely megvásárlásához. A Bencével héttagúra bővült családban mindennap mosnak, öt gyermekre és két felnőttre, a szárítógép megkönnyítené az életet. Körülnéznek, mi mennyibe kerül, és aszerint döntenek.

Stieber Zsombornak az édesapja, Stieber Béla vette át szerkesztőségünkben az 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt. Zsömi GoPro kamerára vágyik, amit a biciklizéshez használ majd, a sportolás közbeni eseményeket rögzíti, ehhez jól jön az összeg. Tizenkét éves fiáról azt mesélte még: utolsó találkozásunk óta is előszeretettel kísérletezik a konyhában: palacsintával, lángossal, sőt már saját készítésű szalagos fánkkal is meglepte az apukáját. Az ajándék laptopot azóta is használja, a horgászfelszereléssel meg alig várja a tavaszt.

Stieber Zsombor kamerát szeretne – ehhez jól jött a támogatás Forrás: Cseh Gábor / Cseh Gábor

Keresztes Vida édesanyjától, Magyar Emesétől megtudtuk, a 16 éves fiú nagyon örült az utalványnak, de megfontolt, még nem tudja, mit vesz az ötvenezer forintból, egyelőre gondolkodik, tervezget.