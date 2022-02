Mint arról korábban beszámoltunk, a több mint 800 millió forintos ingatlancsomag részeként értékesítette a kórházzal szemben lévő területet a szombathelyi önkormányzat. A befektető a tervek szerint lakásokat, üzleteket építene itt. A várható beruházásról a városvezetés nem egyeztetett sem a mentőszolgálat, sem a kórház vezetésével, így döntöttek az eladás mellett.

A témában írt cikkünk több tízezer emberhez jutott el pár nap alatt. A hozzászólásokból az derült ki: olvasóink inkább egy fásított parkoló kialakítását támogatnák. Egyik kommentelő azt írta: „Nagyon jó lenne egy parkoló, mert az, hogy reggel fél 8-kor már csak négy utcával odébb lehet megállni, főleg ha kisgyerekkel van az ember, elég boszszantó”. Egy másik hozzászóló úgy reagált: „Most megmutathatja a városvezetés, hogy a köz érdekeit tartják szem előtt. Lakások tömkelege épül minden talpalatnyi helyen.”

A nyílt levél közzététele után négy nappal Nemény András polgármester meglepő kijelentést tett az általa is támogatott portál podcastjében. Közölte, bár tud a kórházi szakszervezet és a Mentőszolgálat vezetőinek nyílt leveléről, azt hivatalosan nem kapta meg. Feltehetően a podcastből – vagyis nem hivatalosan – értesült erről a kórházi szakszervezet is. Ennek ellenére közösségi oldalukon még aznap reagáltak: 2022. 01. 31-én 11 óra 26 perckor minden önkormányzati képviselőnek és a város polgármesterének hivatalos e-mail-címére megküldték a nyílt levelet.

Megkapta a dokumentumot, és egy képernyőfotót is megosztott Horváth Gábor képviselő, aki szombaton posztolt erről közösségi oldalán. A megosztott képen az látszik, hogy a kórházi szakszervezet elküldte a [email protected] e-mail-címre levelét. A poszthoz a baloldali frakció több tagja – László Győző, Bokányi Adrienn, Németh Ákos és Kelemen Krisztián – is hozzászólt, jelezve: ők sem kapták meg a dokumentumot.

Ezek után dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger „teszt-e-mailben” küldte el a nyílt levelet a polgármesternek, majd vasárnap valamennyi képviselőnek továbbította az időközben elindított online petíció linkjét, visszajelzést kérve: nem szeretne egy podcastből értesülni arról, hogy azt esetleg nem kapták meg.

Eközben dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő már a megoldási javaslatát is vázolta: „Amennyiben a város vezetése ebben a részében felbontja a beruházóval kötött adásvételi szerződést, és a terület tulajdonjogát ingyenesen átadja az államnak, vállalom, hogy elintézem, hogy a kormány még az idén megépítse a szükséges parkolót.” Ezek szerint van remény arra, hogy a kórházzal szemben fásított parkoló létesülhessen – jó hír ez az online petíciót támogatóknak is. Azt egyébként az első 24 órában csaknem százötvenen „írták alá”.

Tömböly Ágnes jegyzete

Struccpolitika ellen: civil összefogás

Őszintén megmondom, először megrökönyödtem, amikor olvastam az egyik szombathelyi önkormányzati képviselő posztja alatt a baloldali városvezetés és frakció tagjainak hozzászólásait. Azokban azt bizonygatták, hogy ők nem kapták meg hivatalosan a kórházi szakszervezet és a Mentőszolgálat vezetőinek nyílt levelét. (A Facebook-poszt arról szólt, hogy Nemény András polgármester az egyik helyi, baloldali portál podcastjében azt mondta, bár tud róla, ezt a dokumentumot hivatalosan nem kapta meg, a bejegyzést író fideszes képviselő viszont igen.) Megdörzsöltem a szemem, és már éppen azon gondolkodtam, hogy fel kellene keresnem egy jó szemészorvost, mert biztosan rosszul látok, de aztán újra átolvasva a kommenteket, megállapítottam: ez nem vicc!

A baloldali politikusok (és hű fegyverhordozóik) számára ez egy fontos téma. Na, nem a levél üzenetére gondolok, mert azzal nem foglalkoztak, hanem arra, hogy a dokumentum – még egyszer hangsúlyozom, egy nyílt(!) levél – megérkezett-e a városházi elektronikus postaládájukba vagy sem. Eszembe jutottak azok az esetek, amikor szabadságon lévő orvosok és ápolók segítettek a közelükben hirtelen rosszul lévő embereken. Nem törődtek azzal, hogy éppen nincsenek szolgálatban, nincsen rajtuk a fehér köpeny, nem a munkahelyükön tartózkodnak, és nem kaptak erre vonatkozólag senkitől semmilyen szóbeli vagy írásbeli utasítást, ne adj’ Isten, hivatalos levelet, és közben nem írogattak a Facebookra sem, hanem egyszerűen csak tették a dolgukat. Mondhatjuk azt is, mindez jó látlelete annak, kinek mit jelent a közszolgálat.

Utóbbi példákért elismerést szoktak adni. A másik tevékenységet úgy hívják: struccpolitika. Emlékeznek? Mintegy két éve tapssal álltunk ki az egészségügyi dolgozók és a Mentőszolgálat munkatársai mellett. Most civil kezdeményezésre egy online petíció indult, amiben támogathatjuk szerény kérésüket: lakások és üzletek helyett fásított parkolót szeretnének a régi városi strand helyén. Sok gyári dolgozóhoz hasonlóan ők is szeretnének leparkolni a munkahelyük előtt, és nem kilométereket gyalogolni azért, mert valaki üzleti érdeke éppen azt úgy kívánta. Szerintem ez nem egy teljesíthetetlen kérés. Ezért írom alá én is az online petíciót. S erre biztatok mindenkit a megyében.