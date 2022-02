– Hiszem, hogy a trianoni békediktátum okozta országcsonkítás még ennyi idő távlatából is minden magyar ember szívét szomorúsággal tölti el. Különösképpen, ha belegondolunk azoknak a magyar családoknak a sorsába, akik a mai országhatárokon kívül rekedtek. Miközben a minket körülvevő új államok azon igyekeztek, hogy a hozzájuk csatolt magyarságot szétverjék, áttelepítsék, asszimilálják, nálunk több évtizedig még beszélni sem lehetett e szörnyű tragédiáról.

Aztán jött a rendszerváltás. Sokan abban reménykedtünk, hogy valami változik, legalább megpróbáljuk segíteni magyarjainkat. De nem: 2005-ben Magyarország akkori miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc mindent elsöprő kampánnyal megtagadta a határon túl élő nemzettársainkat, mely a második Trianonnal felérő érvénytelen népszavazáshoz vezetett. Hála Istennek, a 2010-ben megalakult új országgyűlés legelső intézkedései között szavazta meg a kettős állampolgárságról szóló törvényt, amely lehetővé tette, hogy a külhoni magyarság végre közjogi értelemben is a nemzet részévé váljon – idézte fel az előzményeket Sátory Károly.

Hozzátette: a Gyurcsány Ferenc vezette balliberális ellenzék gyűlölete azóta sem enyhült a határon túli magyarsággal szemben. Ma már a magát egykoron nemzeti radikálisnak tartó Jobbik együtt gyalázza a DK-val nemzettársainkat, a Momentum pedig román és szlovák jelölteket támogatott az ottani magyar jelöltekkel szemben.

Sátory Károly ennek tükrében elemezte a helyi viszonyokat is. – Nem tudom, a szombathelyi DK-s, Momentumos, Jobbikos politikusok hogyan tudnak azonosulni ezzel a gyűlölködő, magyar testvéreinket nyíltan megtagadó és elutasító politikával. A választások közeledtével valószínű, legkisebb gondjuk is nagyobb most ennél. Mindannyian beálltak a jogerősen korábban börtönbüntetésre ítélt Czeglédy Csaba mögé, akiről nem tudni, hogy e kérdésben is egyet ért-e Gyurcsány Ferenccel – mondta, majd hozzátette: Azt viszont tudjuk, hogy 2003-ban a szocialista Medgyessy Péter kormányzat idejében a bíróság jogerősen 1 év 4 hónap börtönbüntésre ítélte Czeglédy Csabát adócsalásért, okirathamisításért.

Gyurcsány embere jelenleg is bírósság előtt áll, súlyos bűncselekmények vádjával, a vele szemben kiszabható szabadságvesztés akár 20 év is lehet – hangsúlyozta. Sátory Károly szerint valószínűsíthető, hogy Czeglédy Csaba nem az itt élők képviseletéért, hanem a mentelmi jog megszerzéséért szeretne parlamenti képviselő lenni. Nemény Andrásék pedig ehhez asszisztálnak ahelyett, hogy a szombathelyiek érdekeit képviselnék.

Végül feltette a kérdést: kíváncsi vagyok arra, hogy a szombathelyiek támogatnak-e egy adóbűnözőt abban, hogy felelős pozícióba kerüljön és ezáltal közpénzek felett diszponáljon.