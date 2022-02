– Vas megyében 1993 óta van jelen a falugondnoki szolgálat, az induláskor 14 önkormányzat vállalta be, hogy részt vesz a modellkísérletben és kipróbálja az úgynevezett pilot programot. A Vas Megyei Önkormányzat támogatólag és lelkesen állt hozzá a programhoz. A szolgálat eleinte olyan 500 fő alatti kistelepüléseken működött, amelyek szolgáltatáshiányosak voltak, tehát nem volt óvoda, iskola, bolt, egészségügyi ellátás és a tömegközlekedés sem volt igazán kielégítő. Hátrányos helyzetű településekről beszélhetünk, ahol a lakosság is elöregedett – mondta az előzményekről Kozma Judit, a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének elnöke, aki képzések szervezője és oktató is ezen a területen.

A falugondnoki szolgálat fejlődése a 2000-es évekig folyamatos volt. Ezután stagnálás következett, majd a 2004-es európai uniós csatlakozás után megint felfutás jött, országos szinten is egyre bővült a hálózat. A 2000-es évek közepére csaknem 900 falugondnoki szolgálat lett hazánkban. Ezzel párhuzamosan Vas megyében is nőtt a szám, de itt sokkal intenzívebben. Újbóli fellendülést a 2019- ben elindított Magyar falu program hozott. A program strukturális változásokat is előidézett, ugyanis a települési létszámhatár folyamatosan emelkedett. Az első időkben 500 fő alatti településeken indult falugondnoki szolgálat, aztán 600-ra, majd 800-ra nőtt határ, 2021-ben pedig ezer főben határozták meg a korlátot. – Az országban csaknem 1900 a szolgálatok száma, ideértve a falu- és tanyagondnoki szolgálatot is. Utóbbit ott lehet létrehozni, ahol a közigazgatási egységnek van külterülete. Ott minium hetvenen, maximum négyszázan élhetnek.

Vas megyében – egy-két kivételt leszámítva – az 500 fő alatti települések mindegyikének van falugondnoki szolgálata – mondta az elnök, aki azt is hozzátette: a falugondnoki szolgálat a szociális ágazathoz tartozik, 2022-ben több mint ötmillió forint az éves normatíva. Vas megyében mintegy 190 falugondnoki szolgálat működik jelenleg, ez a szám a szomszédos Győr-Moson-Sopron megyében hatvan körül mozog. A falugondnokok feladata változatos, attól függ, hogy az adott településnek milyenek a szükségletei.

A munka ellátásához alapképzés kell, ez korábban 260 óra volt, mostanra lefaragták 170-re. Az első időszakban férfi ak jelentkeztek falugondnoknak, de most már egyre több a nő is. Van olyan, aki 29 éve, a kezdetek óta dolgozik ebben a munkakörben, ez példaértékű, mert amúgy nagyon nagy a fl uktuáció. Fontos, hogy a település lakója legyen a falugondnok, aki ismeri a lakosságot, az igényeket és a szükségleteket – mondta végül Kozma Judit, aki munkatársaival együtt egy rendkívül sikeres hálózatot menedzsel és koordinál Vas és Győr-Moson-Sopron megyében.