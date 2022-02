Vas megyében mintegy 203 ezer választásra jogosult él a szavazóköri névjegyzék január 26-i állapota szerint, ők mindnyájan leadhatják szavazatukat április 3-án – tájékoztatta lapunkat dr. Balázsy Péter, a Vas Megyei Területi Választási Iroda vezetője.

Elmondta, megyénkben 370 szavazókör van. Ha valaki nem az állandó lakcíméhez tartozó helyen szeretne szavazni, kérelem útján márc 25-én 16 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton pedig április 1. 16 óráig jelezheti azt a Helyi Választási Irodának. Ezúttal is igényelhető mozgóurna. Levélben vagy elektronikus úton elektronikus azonosítás nélkül erre március 30. 16 óráig, személyesen pedig április 1. 16 óráig, elektronikus azonosítással, elektronikus úton akár április 3-a délig is van lehetőség.

Már kérhető a külképviseleti névjegyzékbe vétel is a választó magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (jegyzőtől). Dr. Balázsy Péter szólt arról is, hogy a választási irodákban már javában zajlanak az előkészületek: a beérkező kérelmeket folyamatosan elbírálják, és tart a választási szervek – helyi választási irodák, a szavazatszámláló bizottságok, illetve a helyi választási bizottságok – felkészítése is.

A helyi választási irodában végzik az egyéni jelöltekkel kapcsolatos feladatokat is, úgy mint például az ajánlóívek kiadása, visszavétele, ellenőrzése. Mindezek mellett a szavazóhelyiségek felszerelése és a megfelelő technikai feltételek biztosítása is ad feladatot az ott dolgozóknak.

– Aki szavazni készül, feltétlenül vigye magával a magyar hatóság által kibocsátott, személyazonosságot bizonyító igazolványát és lakcímkártyáját vagy személyi azonosító igazolására alkalmas okmányát – emlékeztetett a Vas Megyei Területi Választási Iroda vezetője.