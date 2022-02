A Markusovszky-kórház szakszervezete és a Mentőszolgálat vezetői nyílt levélben kérték: a régi városi strand helyén lakások és épületek helyett fásított parkolót szeretnének, forgalmi okok miatt is. Nagy volt az érdeklődés tegnap délelőtt a régi városi strand környékén, mi után annak kerítésére felkerült a felirat, „1500 aláírás”. Mellette egy üzenőfal. „Értetek mindent” és egy szívecske – ez volt az egyik üzenet, amit az egyik polgár hagyott itt, így támogatva az egészségügyi dolgozók kérését. Laminált papírlapokon olvasható az a válaszlevél is, amit dr. Károlyi Ákos jegyző szerkesztőségünk részére küldött, és amit az önkormányzat saját közösségi oldalán megosztott.

Erről az akcióról és a jó hírről dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger számolt be videóbejegyzésben: a petíció támogatottsága meghaladta az ezerötszáz aláírást, amit a kórházi szakszervezet Facebook-oldalán tett közzé. A blogger a jegyző levele alapján rámutatott: Nemény András polgármester tavaly novemberben jelezte a MNV Zrt. felé, hogy a közérdeket az szolgálná, ha a régi városi strand területén parkoló és közpark lenne, de erről csak két hónap múlva tájékoztatta a közvéleményt, amikor már elkezdődött az aláírásgyűjtés.

A blogger feszegette azt a kérdést is, vajon mit szólhat a beruházó cég képviselője, Bereczki László ahhoz, hogy miközben vételi ajánlatot tett a több mint 800 millió forintos ingatlancsomagra, amelyben a „mézesmadzag” ez a terület lehetett, a polgármester arra kérte az MNV Zrt. képviselőjét, hogy az állam éljen elővásárlási jogával.

Dr. Szendrő-Németh Tamás arról is beszélt, hogy ezt a területet nettó 81,7 millió forintért értékesítette az önkormányzat a nehéz anyagi helyzetére hivatkozva, eközben a kosárlabdacsapat támogatására 2021-ben 345 millió forintot fordított. De arra is kitért, hogy Czeglédy Csaba ügyvédi irodája akár meg is vehette volna a régi városi strandot azoknak a megbízási szerződések díjából, amiket a budapesti kerületi DK-s önkormányzatoktól közpénzből kapott. A blogger végül bejelentette: átutalt vasárnap az önkormányzat számlájára 24 ezer forintot, ami fedezi a városi strand egy négyzetméterének árát. Mint mondta, a környéken élő idős emberek jelezték felé: ha tudják, az az ára, hogy a terület megmaradjon, támogatták volna az önkormányzatot. A blogger arra biztatta a nagyvállalkozókat, hogy kövessék példáját, utaljanak pénzt az önkormányzatnak, fogjanak össze a közérdekért, hogy ha kell, kártalaníthassák Bereczki urat.

Hende Csaba is reagált közösségi oldalán hétfőn délelőtt: megerősítette: továbbra is fenntartja ajánlatát. A hétfő délután újabb fordulatot hozott, miután a kórházi szakszervezet vezetői, Nemény András polgármester és Bereczki László egy asztalhoz ültek a városházán. A polgármester közösségi oldalán azt írta: a beruházó eláll a lakások és üzletek létesítésének tervétől, amennyiben sikerül március végéig megállapodást kötni a területen parkolók építéséről, a kórház és a város bevonásával. Ehhez a megfelelő konstrukciót a kórházzal és a befektető céggel közösen dolgozzák ki a márciusi közgyűlésre. A zöldterület és a parkolók kialakítására kormányzati támogatást is felhasználnának.

A tárgyalások kedden prof. dr. Nagy Lajossal, a Markusovszky-kórház főigazgatójával folytatódnak – tudtuk meg dr. Nemény András bejegyzéséből.